Los datos del turismo en Asturias: 2.818 millones de gasto y 12.800 nuevos empleos desde la pandemia

La actividad turística generó en 2024 un impacto de 2.818 millones, el mayor de la serie histórica. Además, desde 2019 el PIB turístico creció ... un 26,5%, por encima del resto de sectores económicos. En cuanto a la recaudación tributaria, el turismo supuso 474 millones, lo que representa un impacto directo para las arcas asturianas de 233 millones de euros (180 para el Principado y 53 para los ayuntamientos). Tal y como adelantó EL COMERCIO, el turismo dejó 7,8 millones cada día en 2024. Y hay más cifras.

El sector sostuvo en el año pasado 46.900 empleos, lo que representa el 11% del total de Asturias, y entre 2019 y 2024 se formalizaron 12.800 contratos indefinidos, por lo que la temporalidad se redujo del 35% al 11%. En resumen, «el turismo se ha consolidado como uno de los motores de la economía asturiana». Así lo confirma el primer estudio Impactur dedicado en exclusiva a la comunidad autónoma del Principado, elaborado por Exceltur en colaboración con el Gobierno del Principado, que cuantifica la aportación del sector a la economía y al empleo.

El informe, que fue presentado en Gijón por el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Óscar Perelli, y por la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, analiza la evolución del sector entre 2019 y 2024 con una metodología homologada a nivel nacional. El estudio también destaca que Asturias mantiene uno de los niveles más equilibrados de España entre población y visitantes, con una media anual de 5,5 turistas por cada 100 residentes, frente a los 6,7 del conjunto del país y los 8,7 del litoral español.

Llamedo ha agradecido el trabajo de Exceltur y destacado que la comunidad «ha demostrado que el crecimiento turístico puede ser equilibrado, sostenible y compatible con la calidad de vida de quienes aquí vivimos. Este estudio confirma que el turismo genera empleo, cohesiona el territorio y contribuye a financiar el Estado del bienestar. Pero, sobre todo, demuestra que las políticas funcionan: invertir en turismo es invertir en Asturias». En su opinión, «estos resultados confirman la buena evolución y la eficacia del modelo asturiano de crecimiento turístico, basado en la sostenibilidad, la calidad del empleo y la cohesión territorial».

Estos datos constatan, dijo la vicepresidenta del Principado, que «el modelo asturiano es capaz de generar actividad y empleo con menor presión turística, al tiempo que garantiza la convivencia y la preservación del entorno». Para la también consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, este equilibrio «no es casual, sino el resultado de una planificación responsable que regula las viviendas turísticas, protege la calidad de vida de los residentes y asegura que el crecimiento del sector sea ordenado y sostenible».

La apuesta del Principado por un modelo turístico sostenible es, dijo, «una referencia constante en el estudio elaborado por Exceltur, que subraya los avances en desestacionalización, diversificación de mercados y convivencia entre turistas y residentes».