Gimena Llamedo detalla el estudio ante la mirada del vicepresidente ejecutivo de Exceltur Òscar Perelli. E.C.

Los datos del turismo en Asturias: 2.818 millones de gasto y 12.800 nuevos empleos desde la pandemia

Exceltur realiza el primer estudio de impacto del sector en el Principado. Gimena Llamedo cree que demuestra que «el crecimiento turístico puede ser equilibrado, sostenible y compatible con la calidad de vida»

Chelo Tuya

Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:43

Comenta

La actividad turística generó en 2024 un impacto de 2.818 millones, el mayor de la serie histórica. Además, desde 2019 el PIB turístico creció ... un 26,5%, por encima del resto de sectores económicos. En cuanto a la recaudación tributaria, el turismo supuso 474 millones, lo que representa un impacto directo para las arcas asturianas de 233 millones de euros (180 para el Principado y 53 para los ayuntamientos). Tal y como adelantó EL COMERCIO, el turismo dejó 7,8 millones cada día en 2024. Y hay más cifras.

