«Debería haber más salas públicas para exponer y acercarnos a los ciudadanos» María Jesús Rodríguez, en su taller de Busloñe, en el concejo de Morcín. / JESÚS MANUEL PARDO María Jesús Rodríguez | Escultora, Medalla de Plata del Principado Un espacio de almacenamiento de obras nos daría mayor libertad de creación y los artistas de fuera podrían ver lo que hacemos aquí» SUSANA D. TEJEDOR GIJÓN. Lunes, 2 septiembre 2019, 02:35

María Jesús Rodríguez nació en Oviedo hace sesenta años. Cuarenta de ellos los ha dedicado al arte. Su mirada se fijó inicialmente en el escaparatismo, pero un encuentro casual cambió su idea y el rumbo de su vida. Fue en la Escuela de Artes Aplicadas de la capital. Entonces, esa niña de barrio se marcó un camino. En 1983 realizó su primera exposición individual. Ése fue el principio de una larga carrera artística que aún prosigue. Busloñe es su paraíso. Allí, en ese pequeño rincón de Morcín crea arte, crea vida. Reconoce a sus maestros y ha allanado el terreno para sus discípulos. Ha viajado pero ha vuelto a su tierra. Ésa que el viernes le entregará la Medalla de Plata por «el talento y la fuerza que ha volcado en una obra que dialoga con su experiencia vital, siempre ligada a la creación desde la curiosidad intelectual».

-Asturias reconoce su arte. Es usted profeta en su tierra.

-Es un reconocimiento muy importante, pero el que te lo otorgue tu tierra es un valor añadido.

-Hace cuarenta años de sus inicios.

-Da vértigo. Nunca pensé en la parte económica; no creí que viviría de esto. Comencé compaginándolo con pequeños trabajos y empezaron a salirme exposiciones en el Bellas Artes, en el Jovellanos. Ahora pienso que empecé fuerte.

-¿Se reconoce en sus obras iniciales?

-Una vez que las termino procuro verlas poco; me da pudor, pero sí, me reconozco porque tengo un estilo personal, producto seguramente de que soy muy obsesiva. Es muy curioso ver las obras pasadas. No siento nostalgia. Lo valoro como pasos que he ido dando y me transportan al momento y a las vivencias que me llevaron a su creación.

-¿Ha cambiado su concepto del arte?

-Antes era una forma muy ingenua y visceral de crear. Era un mundo gris y triste, producto del momento que vivíamos. Los artistas en ese momento necesitábamos hacer cosas para cambiar el mundo. Poner color. Fue un momento muy activo. Hacíamos muchas cosas. Se abrieron salas de arte en Asturias. Era muy guapo, muy ingenuo y muy vital. Necesitábamos hacer llegar a la gente lo que estaba pasando. Gracias a ello varios sitios se convirtieron en centros de cultura. Dábamos talleres a los maestros. Todo ello fue desapareciendo con la mejora del país.

-¿Qué siente cuando escucha que usted es una de las artistas con más proyección?

-Esta profesión es así. Cada vez que expones es como hacer un examen. Pero me hace gracia cuando se habla de artistas emergentes porque yo tengo la sensación de que estoy en ese grupo.

-¿Cómo ha cambiado su mirada?

-La mirada y las emociones son las mismas, pero hay muchas más cosas en la mochila. Antes era muy visceral. Teorizábamos mucho; ahora voy descubriendo por qué antes me interesaba la naturaleza: porque era libre. Me emocionaba ir con mi padre a pescar, cuidar las macetas con mi madre. Mi vida en Oviedo era una cosa y mis estancias en el occidente me dieron otra perspectiva.

-Sus maestros han sido...

-Bernardo Sanjurjo, Fernando Alba y Alejandro Mieres.

-Ahora tendrá usted discípulos.

-No soy consciente de ello.

-¿Cree que es necesaria la formación? Hay artistas autodidactas muy buenos.

-Creo que la formación es necesaria. Hay gente que tiene grandes capacidades pero la Escuela, en el momento en que yo estudié, me ayudó mucho porque tomé contacto con la modernidad; ahora es más fácil porque se viaja más.

-¿Convivir entre artistas enriquece?

-Sí. Yo llevo desde los 18 años con Hugo (O'Donnell) y hablamos de nuestros trabajos y damos nuestros puntos de vista. Me gusta especialmente la gente joven, que trae ideas frescas. Pero también tengo muchos amigos fuera de este mundo.

-Se dice que la coherencia define su trabajo.

-Supongo que es por mi manera de expresarme. Me gustan las cosas sencillas, limpias.

-¿Blanco y negro o color?

-Blanco y negro.

-¿Hay vivido bloqueos artísticos?

-No, nunca pensé en dejarlo, aunque cuando ves que no te llaman... Y es que ser artista es muy caro. Pero son los vaivenes de la vida.

-¿Buena cosecha en Asturias?

-Hay muy buenos artistas para lo pequeños que somos. Hay una buena cantera; se puede hablar ya de varias generaciones.

-A punto de recoger la mayor distinción del Principado, aproveche para reivindicar.

-Creo que tendría que haber unas salas públicas para que los artistas pudieran exponer sus obras sin los costes tan elevados que debemos asumir y, así, acercarnos a los ciudadanos. También un centro de almacenamiento de obras, unos espacios en los que se pudieran almacenar obras para que los artistas de fuera vieran lo que hacemos, con alquileres asumibles. Un sitio limpio, blanco, que propiciaría la comunicación entre artistas. Nos daría mayor libertad de creación.