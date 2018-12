«Debería pensar más en la Universidad», pide García Granda al consejero de Educación

Santiago García Granda volvió ayer sobre el tema de la financiación que el Principado destina a la institución académica tras el toma y daca por esta cuestión que mantiene con el consejero de Educación. Abrió la espita el lunes el propio rector en la Junta, apreciando carencias en lo relativo al capítulo de personal y la compensación por la bajada de las tasas (este curso del 5% y el próximo, del 25%). El martes, el consejero de Educación, Genaro Alonso, le contestaba que la Universidad «está bien financiada». «Supongo que hará esas declaraciones con buena intención, pero los datos que yo doy son objetivos y por tanto incontestables», aseguró ayer el rector. García Granda recordó que el Principado contará el próximo año con un presupuesto un 2,34% superior al prorrogado de este ejercicio mientras que «el máximo que podemos presentar en la Universidad sube un 1%». «Eso contesta al consejero», dijo.

A su juicio, antes de pronunciarse, Alonso «debería pensar en la Universidad más que en el rector». E insistió en que «si hablamos de cifras, mantengo que en la Universidad hay un déficit en el capítulo 1 (el de personal) de doce millones». Y aunque reconoció que así figura en el convenio entre Principado y Universidad, criticó que la compensación por la bajada de las tasas no se haga efectiva hasta un año después. Así, los cuatro millones que se dejarán de percibir por la rebaja del 25% en las matrículas el próximo curso no retornarán a la Universidad hasta el de 2020-2021. Por eso, «ya me contará el consejero, si yo le hago un agujero en su presupuesto de 20 millones, cómo va a cumplir los objetivos de su consejería», retó García Granda.