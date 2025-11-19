El decano del Colegio de Ingenieros de Minas reconoce que «se puede ocultar una labor ilegal» en una mina

El decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste y miembro de la comisión especial de seguridad minera del accidente del caso Cerredo, ... Juan José Fernández Díaz, aseguró ayer en la comisión de investigación parlamentaria que, si el empresario minero y el director facultativo «tienen afán de engañar a la autoridad minera, perfectamente se puede ocultar una labor ilegal». Explicó que, por ejemplo, cuando una galería no está correctamente ventilada, «lo habitual es que se ponga una cruz invertida para prohibir el paso», y por una cuestión de «seguridad y sentido común», ningún inspector obviaría esa indicación. Eso sí, si se utiliza esa señalización para «encubrir una labor extraña» durante una inspección, «la responsabilidad es de la empresa y del director facultativo».

Unas inspecciones que, por otro lado, entiende que deben ajustarse a la autorización que se había solicitado, por lo que opina que, teniendo en cuenta que en este caso el permiso era para una actividad de «bajo riesgo», considera que el Servicio de Minas no tenía por qué hacer inspecciones frecuentes.

Fernández Díaz explicó que en el siglo XXI hay «tecnología suficiente para hacer las cosas bien» y que si hay empresas que no lo hacen, «ni son empresas mineras ni gestionan explotaciones mineras porque una explotación minera es legal». Defendió que «el trabajo de la empresa minera debe hacerse con honestidad» y lamentó que la actividad se vea «penalizada» porque haya personas «que hagan cosas que poco tienen que ver con la minería».

En todo caso, quiso ser prudente con lo ocurrido en el accidente en el que murieron cinco trabajadores y resultaron heridos otros cuatro. «Si es una explotación de metano, que habrá que verlo, habrá que ver, primero, por qué estaba ahí ese metano; segundo, por qué se produjo esa explosión o qué fue lo que desencadenó esa explosión», dijo.

Expulsión de un afiliado del SOMA

Por otra parte, el sindicato SOMA abrió un expediente de expulsión a un afiliado tras identificarlo como autor del mensaje dirigido al entorno del accidentado en la mina de Cerredo en 2022, según ha anunciado la organización en un comunicado. El sindicato afirma que actúa con «inmediatez» y que depura responsabilidades ante hechos que se alejan de la forma de actuar de la organización.

El expediente se inició tras la denuncia pública realizada por Enrique Ramón Martínez, asegurando que «un sindicalista del SOMA había enviado un mensaje de voz a alguien de su entorno para decirle que 'lo mejor era que lo arreglásemos por detrás'».