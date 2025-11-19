El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Juan José Fernández Díaz, decano del Colegio de Ingenieros de Minas.

El decano del Colegio de Ingenieros de Minas reconoce que «se puede ocultar una labor ilegal» en una mina

Juan José Fernández Díaz asegura, en la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente de Cerredo, que es viable encubrir una actuación irregular durante una inspección

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:46

El decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste y miembro de la comisión especial de seguridad minera del accidente del caso Cerredo, ... Juan José Fernández Díaz, aseguró ayer en la comisión de investigación parlamentaria que, si el empresario minero y el director facultativo «tienen afán de engañar a la autoridad minera, perfectamente se puede ocultar una labor ilegal». Explicó que, por ejemplo, cuando una galería no está correctamente ventilada, «lo habitual es que se ponga una cruz invertida para prohibir el paso», y por una cuestión de «seguridad y sentido común», ningún inspector obviaría esa indicación. Eso sí, si se utiliza esa señalización para «encubrir una labor extraña» durante una inspección, «la responsabilidad es de la empresa y del director facultativo».

