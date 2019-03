Decenas de niños asturianos con autismo se quedan sin la ayuda del Ministerio Cristina Marqués, Carmen de la Rosa, Verónica González y Ana Leal miran al pequeño Mario. / PALOMA UCHA La presidenta de Adansi, Carmen de la Rosa: «El que tenga dinero se lo pagará y el que no, se aguanta» AIDA COLLADO GIJÓN. Domingo, 31 marzo 2019, 04:03

Son familias con uno o más hijos con Trastorno del Espectro Autista que, como años anteriores, cumplen con los requisitos económicos para solicitar la beca. Para los que no ha cambiado nada. Ni la situación del niño, ni los servicios prestados por su centro educativo ordinario. Ni el dinero que entra en casa, ni el coste de las terapias privadas que vienen a cubrir un espacio al que el sistema público no llega. Ni las noches en vela ni la entrega total durante el día. Nada. Ningún cambio, salvo uno: todos los años, su solicitud para recibir la denominada como Ayuda para el Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo del Ministerio de Educación se resolvía de forma positiva y, esta vez, la mayoría se ha encontrado con un 'no'. Otros continúan esperando la respuesta.

Esta situación, completamente anómala, ha generado una extrema preocupación entre los padres. Muchos se ven incapaces de costear las horas de logopedia y pedagogía que hasta ahora ayudaban a sus hijos a conectarse con el mundo, con un sistema educativo para el que no están preparados.

Cristina Marqués tiene dos gemelas de ocho años. Ambas con TEA. Este año, su divorcio solo vino a agravar la situación de la familia, por lo que la sorpresa fue mayúscula cuando recibió una carta en la que se la informaba de la concesión de 105 euros para material escolar, «que no esperaba», y ni rastro de la ayuda para la reeducación pedagógica que tanto necesitan sus hijas. ¿La razón? La misma argumentada para denegar 75 de las 155 solicitudes que ya han recibido contestación de las 305 tramitadas por la asociación de familiares y personas con autismo Adansi. «Nos dicen que el centro escolar ya cubre sus necesidades. Mentira», explica Cristina. 150 de las familias asociadas siguen sin recibir contestación. Y, por el momento, solo se han resuelto afirmativamente 46.

El caso de Verónica González no es tan distinto. Su hijo, que hoy tiene once años, tiene reconocidas las necesidades especiales desde los seis años. «Antes no tenía el dictamen, porque la consejería no da abasto», cuenta. Fue hace un lustro cuando comenzó a recibir la beca que este año se le niega. «Llamé al departamento de Becas y me dijeron que tenía diez días para reclamar desde que recibiese la carta en papel. Como en otros muchos casos, la carta nunca llegó y el plazo acabó el 28 de febrero», explica.

Una «trampa»

Están enfadados, y mucho, con la forma de hacer las cosas. «La trampa», explican desde Adansi, «está en la interpretación del ministerio de la solicitud que han firmado los orientadores». La plantilla tiene un apartado para que recomienden el número determinado de horas de reeducación pedagógica que se necesitan en cada caso. «Se entiende que se refiere al número de horas de apoyo que necesitan fuera de su centro educativo, que para eso es la beca. Pero este año han denegado muchas ayudas diciendo que esas horas ya las cumple el colegio», acusan. Es lo que le ha ocurrido, también, a la familia de Hugo, de cinco años.

Su madre, Ana Leal, apunta que, por desgracia, su hijo «no es el único con necesidades especiales del centro al que va y en el cole llegan hasta donde llegan, no pueden prestarle el apoyo que necesita». Mientras habla, su otro hijo -Mario, de tres años, también diagnosticado de TEA- juega con una de las muchas alternativas que ofrecen las aulas de Adansi. Ana y Cristina son primas. «Sabemos que hay una carga genética importante» en los casos de autismo, aclaran. Esto se traduce en que muchas familias tienen más de un hijo con este problema. Y la carga económica se multiplica. Por no hablar de que «es prácticamente imposible que uno no deje de trabajar, porque son niños que necesitan atención constante».

La presidenta de Adansi, Carmen de la Rosa, habla claro: «Tenemos problemas muy gordos y que nos tengan reclamando unas becas es muy triste». Su enfado es notable: «Aquí no viene la gente que puede ir con su hijo a jugar al parque, vienen los que necesitan intervención y la ayuda de profesionales», lanza. La denegación de estas ayudas, alerta, se traduce en que «el que tenga dinero se lo pagará y el que no, se aguanta». No entiende los argumentos del ministerio: «Son niños con alteraciones en la comunicación, la socialización, con intereses restringidos... y están escolarizados con alumnos sin este hándicap. Hay que adaptarles, entrenarles para incluirles en un sistema que les excluye. Y esas herramientas solo se las pueden dar profesionales específicos. No hay debate, nadie puede discutirlo. Lo que ha pasado es un problema puramente económico», dice.

El mismo patrón se ha repetido en todos los centros especializados. En Edukarte, su directora, Maialén Cardá, añade que «en algún caso, incluso, al recibir la negativa hemos reclamado en función de las causas que nos argumentaban y nos han contestado denegando la beca de nuevo, pero por otro motivo. Y ahora ya ha pasado el plazo para rebatirlo». Mucha burocracia y un cambio de criterio, con un lamentable efecto: «Algún niño ya ha dejado de venir».