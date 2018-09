«El decreto por sí solo no soluciona las listas de espera», asegura el SIMPA Personal médico en plena intervención en Cabueñes. / J. PETEIRO CC OO destaca que «no fija responsabilidades en caso de que se incumpla», pero UGT señala que «con medios» sí puede acabarse con las demoras S. G. A. GIJÓN. Viernes, 28 septiembre 2018, 03:44

Los sindicatos sanitarios han valorado las intenciones del Gobierno regional con el decreto de garantías en el acceso a la atención médica -que establece que las pruebas diagnósticas no se podrán demorar más de sesenta días- aunque con matices. Y es que entienden que para solucionar el problema de las listas de espera hay que tomar medidas, entre ellas, el incremento de la contratación.

El secretario general del Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA), Antonio Matador, fue claro: «El decreto por sí mismo no soluciona nada». Así, para acabar con las «insoportables» listas de espera que sufren los pacientes, remarca que hay varias vías. Desde incrementar la contratación a permitir a los médicos mayores de 55 años trabajar en módulos vespertinos. Y, puntualizó, no abusar de la derivación de pacientes a centros concertados y privados. Matador, que ve «deseable» que exista un decreto de estas características, lamentó, no obstante, que desde la Consejería de Sanidad no les pidieran nunca su opinión sobre la cuestión. De hecho, recordó, el sindicato está pendiente de una reunión con los responsables de Sanidad para abordar estos temas.

En Comisiones Obreras, Juanjo Martín precisó que, desde su punto de vista, no se trata tanto de cuánta gente haya en una lista de espera sino de cuánto se tarde en dar la cita. También advirtió de que el decreto no fija «responsabilidad alguna en el caso de que no se cumpla» con los tiempos máximos marcados. «Se echa en falta algún mecanismo en ese sentido. Si no se cumple, puede que algunos casos acaben en el juzgado, que alguien acabe yéndose a la privada y haya que pagárselo», apuntó.

«Si ponen los medios y hay voluntad se puede cumplir ese decreto», remarcó, por su parte, Tatiana Soto, de UGT, quien aludió a la necesidad de incrementar las contrataciones. «Nos parece un decreto muy positivo, en todos sus parámetros, y que era necesario porque algunos casos son escandalosos, como en traumatología», añadió Soto.

El Partido Popular, por su parte, calificó de «insuficiente» e «ineficaz» este decreto, en una línea similar a las críticas expresadas un día antes por Podemos e IU.

«Llega muy tarde», apostilló el diputado regional del PP Carlos Suárez sobre el decreto de garantías que fija un plazo máximo de dos meses para las pruebas o procedimientos terapéuticos de mayor impacto en la salud de los pacientes y de seis meses para varias intervenciones quirúrgicas.