La defensora universitaria idea 'Mediaruniovi', un cauce flexible para resolver conflictos

La defensora universitaria tiene entre sus cometidos la resolución de consultas y quejas, pero también la mediación. Sin embargo, no es una tarea que se le requiera muy a menudo y no porque en la Universidad de Oviedo no haya conflictos interpersonales. Según Paz Andrés, el procedimiento administrativo para ponerlo en marcha es demasiado formal y «seguramente disuasivo». Por eso ha decidido impulsar un nuevo servicio con el que resolver conflictos mediante el diálogo a través de «un cauce flexible, discreto y confidencial». Se llamará 'Mediaruniovi' y contará además con un plantel de expertos que se han ofrecido a colaborar con un servicio que también ofrecerá asesoramiento en estrategias y procedimientos para la resolución de conflictos.