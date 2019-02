La «deficiente gestión del ERA» generó facturas infladas de hasta 140.000 euros a usuarios La investigación de la Junta sobre las cuentas del organismo certifica las «irregularidades» en el cobro a beneficiarios de ayudas a la dependencia CHELO TUYA Lunes, 25 febrero 2019, 04:43

«Nadie se llevó dinero público». Pero «sí hubo cobros irregulares». Con facturas infladas a 2.803 usuarios de la red pública geriátrica de hasta 140.000 euros. Del total, 1.982 ya saben que les cobraron de más, con una media de un 50% de incremento. De momento, la devolución de esas cuantías mal cobradas ha llegado a 616 familias.

Unas facturas al alza fruto de «la deficiente gestión del Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA)». Gestión lastrada «por la escasez de medios materiales y humanos» y atascada, desde 2007 por la entrada en vigor de la Ley de la Dependencia, una norma «sin desarrollo normativo» en la que el Estado primero «no financió lo suficiente» y, tras el recorte aplicado por el Ejecutivo de Rajoy en 2012, «dejó todo el peso del coste en las comunidades y los beneficiarios». Solo paga el Gobierno central 190, 84 y47 euros al mes por cada dependiente grave, moderado o leve. El año pasado, eso significó 26 millones estatales, frente a un coste total para el Gobierno regional de 188 millones.

Ese es el resumen de lo escuchado durante las seis sesiones -algunas maratonianas- de la Comisión de Investigación del ERA celebrada en el Parlamento asturiano. «Ha servido para desvelar las deficiente gestión y aclarar el cobro de las facturas», explicó su presidenta, la diputada de Podemos Rosa Espiño.

Entre el 16 de enero y el 20 de febrero pasaron por la Junta todas (salvo Paloma Menéndez, de Foro, por estar de baja), las consejeras de Bienestar que ha tenido la región desde la aprobación de la Ley de la Dependencia: Laura González (IU), Pilar Rodríguez (PSOE), Noemí Martín (IU), Esther Díaz (PSOE) y la actual titular, la socialista Pilar Varela. También dieron testimonio las exconsejeras Teresa Ordiz y Graciela Blanco, ambas del PSOE, pero que estuvieron en el cargo durante breve tiempo tras la marcha, en el caso de Ordiz, de Pilar Rodríguez a dirigir el Imserso, y de la dimisión, en el caso de Blanco, de Díaz tras descubrirse su vinculación con una empresa a la que se adjudicaron contratos públicos. Junto a exgerentes, técnicos y familias, todos coincidieron en que «algo falló» para que a los usuarios de la red pública geriátrica no se les computara la ayuda a la tenían derecho como personas con dependencia.

Una laguna legal

Ese 'algo' que falló fue la laguna legal abierta entre la entrada en vigor de la ley, en 2007, y el decreto que fijó el copago, en 2011. «Como no estaba establecido, se estableció una moratoria en las liquidaciones», explicó Pilar Rodríguez. Bajo su mandato, el que fuera su gerente del ERA, Julio Bruno, «aprobó un decreto por el que, mientras llegaba el copago, el usuario aportaría el 75% de su pensión como pago a cuenta».

Un pago a cuenta, que sin embargo, no reconocía el carácter retroactivo de las ayudas a la dependencia. «Ese fue el error», explicó Noemí Martín. Hacia su gestión, entre 2008 y 2011, fueron muchas de las miradas. «Se nos dice que por qué no aprobamos antes el decreto del copago. Fuimos la primera comunidad en aprobarlo y el Estado no lo reguló hasta 2013». No fue ella la única en decirlo, pero sí la más contundente: «El dinero de la dependencia está en la dependencia. Que nadie tenga la menor duda».

Porque si algo se quiso dejar claro en la comisión fue, además del qué falló, a quién benefició. «A nadie. Las ayudas de la dependencia no son nominales. El aporte del Estado llega a las autonomías», se explicó en una comisión impulsada por PP y Podemos, con el apoyo de Ciudadanos y las reticencias de PSOE, IU y Foro. De hecho, este último apenas acudió a las sesiones.

Sí lo hizo cuando compareció Esther Díaz, con la que la diputada Patricia García tuvo un rifirrafe. «No vaya por ahí con esas insidias», le espetó la socialista cuando la portavoz de Foro le preguntó «si dice que llegó a un ERA con déficit ¿Por qué impulsó tantas obras?». También la acusó de «voraz afán recaudatorio». «La orden de evitar las prescripciones no fue por afán recaudatorio, sino para cumplir la ley», dijo Díaz.

Una ley que no se cumplió en 1.900 casos, según reveló el informe de la Sindicatura de Cuentas, lo que supuso una pérdida de 40 millones para las arcas del ERA. «Hay que tranquilizar a los afectados. Estamos haciendo todo lo posible para solucionar el problema», sentenció la actual consejera.

«Que nos pidan perdón»

La gestión de Pilar Varela recibió los aplausos de, incluso, los más críticos. «Es la que se ha comido el sapo y la que nos ha pedido perdón», señaló el portavoz de la Plataforma de Afectados, Ángel Rodríguez. Urgen ellos «que nos pidan perdón», porque fueron calificados de «jetas» cuando en 2015 empezaron a hablar de facturas infladas. «Dijeron que no queríamos pagar, que mentíamos», lamentó Rodríguez. Su lucha ha beneficiado, también, a una exconsejera. «Cuando murió mi tía, nos dijeron que debía 9.000 euros. Pagamos y ahora nos tienen que devolver», desveló Laura González. «Está claro que los que mentían eran otros», cerró Rodríguez.