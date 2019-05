«Esta vez tiene que ser la definitiva» Las enfermeras Noelia Hevia y Victoria Díaz, en una de las sesiones del taller de deshabituación tabáquica que imparten en el centro de salud de Perchera, en Gijón. / DAMIÁN ARIENZA Siete de cada diez fumadores asturianos han intentado dejarlo. Los centros de salud ofrecen talleres para ayudarles en el proceso LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Viernes, 31 mayo 2019, 02:10

Mari Flor Andrade, 53 años y fumadora desde los quince, ya sabe lo que es estar cuatro años sin encender un cigarrillo, pero posteriores recaídas -«me encanta fumar», reconoce- la han llevado a tratar de abandonar el hábito una y otra vez. No sabe a ciencia cierta cuántos intentos acumula. Así que para éste, el que podría hacer el número seis, ha decidido contar con ayuda profesional. «Esta vez tiene que ser la definitiva. Es una cuestión de salud. Tengo lupus eritematoso sistémico y el tabaco me hace mucho daño». Hace dos semanas que comenzó en Gijón un taller de deshabituación tabáquica como los muchos que se realizan por los centros de salud de toda Asturias. «Me sirve, sí. Ya he bajado la dosis. Antes fumaba veinticinco cigarrillos al día y ya estoy en quince». Quiere «dejarlo radical».

«Yo lo veo imposible», dice Nadia Hevia, fumadora desde los veinte. Esta gijonesa de 37 años se conformaría con reducir considerablemente el número de pitillos que consume al día: «Una cajetilla». Llegó al taller empujada por sus hijos, de siete y diez años, y consciente de que el tiempo que pasa sujetando un cigarrillo es tiempo perdido. «No quiero depender del tabaco».

«La mayoría vienen motivados, pero por la experiencia de anteriores talleres vemos que el porcentaje de los que consiguen dejar de fumar es muy bajo. Hay que tener en cuenta que es una adicción y deshacerse de ella es difícil», reconocen las enfermeras Victoria Díaz y Noelia Hevia, encargadas de la terapia que, en el caso del centro de salud de Perchera, en Gijón, se realiza los jueves. «Se trata de conseguir una deshabituación progresiva. Si al final consiguen reducir el número de cigarrillos que consumen me doy por satisfecha».

En la sesión de ayer les recordaron los efectos nocivos del tabaco. Esos que perjudican a la salud «con solo fumar un cigarrillo». Transcurridas las primeras cuatro semanas, «les planteamos que elijan un día para dejar de fumar», cuenta Eva Lucena, enfermera del centro de salud Severo Ochoa, de Gijón, que lleva dos años impartiendo estos talleres junto con Araceli García. Lucena, exfumadora, sostiene, por experiencia, que «sí se puede» y eso es lo que trata de transmitir a los que asisten a sus charlas, que siempre finaliza con unos ejercicios de relajación básica.

La mayoría de los que recurren a esta terapia fuman una cajetilla diaria, aunque hay quien llega a las tres, y son sobre todo mujeres. Según la encuesta de la Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc), siete de cada diez fumadores ha intentado en algún momento dejar de fumar. Un objetivo que muchos creen que sería más fácil si el tratamiento fuese financiado y se contara con la ayuda de personal sanitario. El estudio revela también que el 80% de los exfumadores dice haberlo logrado solos. «Un 26% recurrió a los parches de nicotina y un 21% a las pastillas, el champix», detalla José Manuel Iglesias, coordinador del grupo de Atención al Tabaquismo de la Samfyc. Sea como sea, hay que intentarlo, porque «cuanto más se intente, más posibilidades hay de dejarlo», se autoconvence Mari Flor Andrade.