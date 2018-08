Losa defiende que «las instituciones no están corrompidas y las contrataciones se hacen de forma escrupulosa»

«El problema no es relacionarse con la gente, el problema es cometer delitos», asegura el edil gijonés Esteban Aparicio, sobre las conversaciones entre el jefe de Policía de Gijón y uno de los implicados en el 'caso Enredadera', a las que ve «cero relevancia jurídico penal»

La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, ha pedido esta mañana en relación al 'caso Enredadera' que «no se haga una culpabilidad general, porque a veces tendemos a hacer creer que todo está corrompido y yo creo que es todo lo contrario». Así, antes de visitar por tercera vez la Ferina Internacional de Muestras en Gijón, puntualizó que aunque «sí hay casos puntuales de corrupción de personas, las instituciones no están corrompidas». Y defendió, en la misma línea, que «las contrataciones en las distintas administraciones se hacen de una manera muy escrupulosa».

Losa, quien dijo no tener más información sobre la investigación que el publicado en los medios de comunicación, mantuvo que de lo que no se puede culpar a los responsables municipales es de que «en una tramitación que licitas legítimamente, siguiendo todo el procedimiento, intervengan empresas que en un momento determinado cometan irregularidades». Cuando se descubren tales irregularidades, amplió, «es cuando hay que tomar medidas». Pero no se debe «demonizar todo el sistema de contratación ni a las empresas que se presentan», insistió.

Pocos minutos después, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, entró al recinto sin realizar más declaraciones que las estrictamente necesarias para incidir en que será «el equipo de gobierno» quien comparezca en el pleno de la próxima semana para dar explicaciones, sin confirmar si será ella misma quien lo haga, tal y como solicita la oposición.

A este respecto, el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, aclaró que en función del objetivo de la comparecencia será uno u otro el responsable municipal que intervenga. «Si quieren que se hable del Área de Seguridad Ciudadana, intervendré yo. Si quieren que se hable de contratos tendrá que ser otra persona, Ana Braña…», añadió antes de afirmar que al margen de las peticiones de los demás grupos políticos, «las contestaciones las tendrá que dar la persona con más conocimiento sobre el tema». Y no cree que esta sea la alcaldesa.

Dicho esto, quiso insistir en que «aquí no hay nada» de lo que culpar al equipo local de gobierno y recordó que «en principio no se nos requirió ninguna documentación por la autoridad judicial y, de hecho, hasta el Tribunal Superior de Justicia matizó por qué aparecía Gijón». El hecho de que haya personas «que, además, no están imputadas aunque hayan sido objeto de investigación casual, por el hallazgo casual que llamamos los letrados», puede en su opinión «tener mucho interés periodístico, pero desde el punto de vista jurídico penal, relevancia cero».

Así, atribuyó la relación entre el jefe de Policía Local, Alejandro Martínez Gallo y el empresario Ángel Luis García 'El patatero', hoy en prisión preventiva, a que el primero «estuvo en Astorga, es de esa zona y yo creo que se conocen de ahí». Cree, además, que el trato que hayan podido mantener no tiene «nada que ver» con el caso de corrupción y salió en defensa de Martínez Gallo: «No creo que pretendiera facilitar nada en absoluto, estoy completamente convencido». Prueba de ello, considera, es que «se valoró como todas las ofertas que se hicieron y no se adaptaban técnicamente a las necesidades de la Policía de Gijón», por lo que no se realizaron contratos.

Restó importancia a las llamadas y a la reunión, poniéndose como ejemplo. Hizo referencia a su «vida anterior» como abogado defensor y explicó que muchas personas y clientes de toda índole «que podrían resultar poco correctos» tienen su teléfono, sin que esto evidencie acción delictiva alguna.

Por su parte, también a la puerta del recinto ferial, el presidente de Foro, Pedro Leal, ratificó su «total apoyo y confianza» en los líderes del partido en Gijón, así como en su «excelente trabajo» en el Ayuntamiento, del que «ofrecen explicaciones puntualmente».