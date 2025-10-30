El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo ERC exige a Sánchez más contundencia contra la corrupción, no solo actuar «con la puntita»
El fiscal superior del Principado de Asturias, Gabriel Bernal, con la consejera de Educación, Eva Ledo.

La Fiscalía de Asturias, preocupada por el aumento sostenido de delitos entre los menores

La Fiscalía asturiana y Educación inician un proyecto que recuerda a los jóvenes que pueden incurrir en delitos a partir de los 14 años

Olga Esteban

Olga Esteban

Gijón

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:53

Un mal uso de las redes sociales. Acoso. Bullying. Incluso atentados contra la libertad sexual. Son conductas cada vez más habituales entre los jóvenes. ... Pero, al margen del debate social, de lo que quizás no son conscientes los adolescentes es que algunas de esas conductas son constitutivas de delito y que ellos son responsables penalmente a partir de los 14 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  2. 2 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  3. 3

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  4. 4

    Juicio en Gijón a cuatro jóvenes portugueses: «Fue una relación sexual consentida, no una violación grupal»
  5. 5

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  6. 6 El significado del misterioso vídeo que ha compartido Daniel Sancho
  7. 7

    El aparcamiento de la avenida de Portugal de Gijón será gratuito
  8. 8 Un ganadero, condenado a prisión por provocar en Las Regueras un incendio que calcinó ocho hectáreas
  9. 9

    «Si un joven llega a la universidad y no es capaz de hacer las cosas solo, hay un problema»
  10. 10

    El nuevo Código Ictus Asturias: un neurólogo disponible las 24 horas para agilizar el diagnóstico y coordinar decisiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Fiscalía de Asturias, preocupada por el aumento sostenido de delitos entre los menores

La Fiscalía de Asturias, preocupada por el aumento sostenido de delitos entre los menores