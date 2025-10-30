La Fiscalía de Asturias, preocupada por el aumento sostenido de delitos entre los menores

Un mal uso de las redes sociales. Acoso. Bullying. Incluso atentados contra la libertad sexual. Son conductas cada vez más habituales entre los jóvenes. ... Pero, al margen del debate social, de lo que quizás no son conscientes los adolescentes es que algunas de esas conductas son constitutivas de delito y que ellos son responsables penalmente a partir de los 14 años.

Hacerles conscientes de esta situación es el objetivo principal de la iniciativa puesta en marcha por la Consejería de Educación y la Fiscalía de Asturias. Bajo el título 'Una charla con el Fiscal' se organizarán charlas en los centros educativos, para los alumnos a partir de segundo de la ESO. La consejera Eva Ledo y el Fiscal Superior del Principado de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo, han presentado una iniciativa que se enmarca en la política de comunicación y acercamiento a la ciudadanía de la Fiscalía asturiana. El proyecto arrancará este mismo curso en los centros educativos de Oviedo.

Según ha explicado Bernal, ya hay un grupo de media docena de fiscales voluntarios preparado para el proyecto.

La cuestión, coinciden consejera y fiscal, es que existe un gran desconocimiento sobre las infracciones penales en las que pueden incurrir los menores y de los «graves problemas» que conllevan. Una situación, para Bernal, «más frecuente de lo que deseamos». Siendo conscientes de esta realidad, la Fiscalía ha querido colaborar con la Consejería de Educación. Porque, además y «desgraciadamente, pesa sobre la escuela una tarea que ha llegado a ella por el fracaso de otras instancias, para la educación integral en valores, para convertir a los jóvenes en ciudadanos responsables. Una tarea que pesa enormemente en la Consejería de Educación en la que queremos colaborar».

Desde la Fiscalía se constata un aumento de los delitos entre menores, «paralelamente al aumento de la delincuencia entre adultos. En los menores es un pequeño incremento sostenido. Y obviamente es un tema que nos preocupa», admite el fiscal.