Abogado del Estado en la Audiencia Nacional, presidente de la Asociación Atlántica Española y secretario general de la Fundación Princesa de Asturias, Adolfo Menéndez ( ... Gijón, 1958) amplía el martes su currículo ingresando en la Real Academia Asturiana de la Jurisprudencia.

–¿Por qué da el paso ahora?

–Me lo propusieron el 24 de noviembre pasado, junto a Gustavo Suárez Pertierra. Una vez tienen esa generosidad dispones de un año para preparar el discurso.

–Título: 'La agonía del Derecho'.

–Hago referencia a la lucha permanente entre el poder y el Derecho, la necesidad de conservar el imperio de la ley ahora que está sometido a una embestida general. Frente a lo que pueda parecer, argumento que tenemos un Estado de Derecho muy sólido, con capacidad de cambiarse sin traicionarse a sí mismo. Termino con una propuesta de optimismo, en la línea de 'La lucha por el Derecho', librito del siglo XIX, de Rudolf von Jhering, muy importante para los juristas españoles y con un sello asturiano claro, al ser traducido por Adolfo Posada y tener prólogo de Clarín.

–¿Quién embiste contra ese imperio de la ley?

–Es un tema de época, no solo en España. Veo tres ejes. Uno es la totalización de la economía, que es importantísima, pero su misión es la gestión eficaz de los recursos, mientras que el Derecho se ocupa de la convivencia y la paz social; una cosa debe estar conectada a la otra, pero son distintas. Si hablamos de eficiencia, nadie discute que los campos de concentración llegaron a ser muy eficientes, pero radicalmente injustos e inmorales. El poder económico, como todo poder, trata de no estar sujeto al Derecho, pero como decía Cicerón, somos esclavos de las leyes para ser libres. Se oye mucho que sobra regulación y no es verdad, lo que sobra es mala regulación.

–¿Cuál es el segundo eje?

–Las nuevas tecnologías. Los tecnoevangelistas tienen razón en que son muy importantes, pero no deben esclavizar ni hacer desaparecer la condición humana. Se dice erróneamente que el Derecho quedará reducido a mecanismos automáticos y numéricos, y yo uso el ejemplo de la justicia deportiva. Están introduciendo las mejores tecnologías, pero da igual, sigue habiendo los lunes una justicia deportiva, una confrontación que se ha trasladado a un escenario distinto.

–Tercer eje.

–Sería el deterioro de la ética pública en todo el mundo y que exige volver al sentido común, reafirmar que la ley está para ser cumplida y que no es lo mismo trabajar para la innovación empresarial que para el narcotráfico. La ley establece reglas que someten a todos y hay cosas que antes pertenecían al control de la legalidad y hoy parecen sujetas a contrato o convenio. En materia fiscal y penal, hoy pueden pactarse situaciones y para que eso funcione al menos es fundamental una separación de poderes. Que el control jurídico de la administración lo hagan los jueces.

–Decía antes que el sistema puede cambiar sin traicionarse.

–El derecho puede evolucionar, y la Constitución ser cambiada, no es una esclerosis, pero para ello hay unos procedimientos dentro del derecho democrático.

–¿Cómo encaja eso con que una mayoría parlamentaria apruebe una amnistía para limitar las consecuencias que la ley tenía en determinados legisladores?

–El derecho a la amnistía tiene también su regulación y es muy limitado en su interpretación. En la parte que está ahora 'sub iudice' habrá que esperar a ver qué dicen los jueces, pero hay algo que ya ha dicho algún organismo europeo, y es que aquí hay algo de autoamnistía y eso en nuestro caso es claramente anticonstitucional.

García Ortíz y el Prestige

–Tenemos a un Fiscal General del Estado en el banquillo. ¿Es la prueba de que todos, o casi todos, somos iguales ante la ley?

–Como jurista me entristece esa situación, pero si apostamos por el imperio de la ley y por los jueces, no puedo decir nada sobre un procedimiento en trámite. Tengo un ejemplo, me tocó gestionar jurídicamente: el asunto del Prestige. El Estado lo está ganando todo, queda un tema pendiente de ejecución de un seguro en Inglaterra, pero lo que hay es la sensación de que sigue habiendo un lío monumental. Una anécdota, el primer fiscal del caso en Galicia fue el hoy fiscal general, Álvaro García Ortiz, y propuso que se sobreseyera el asunto respecto al director general de la Marina Mercante. Han pasado 20 años, se ha ganado jurídicamente todo y seguimos escuchando cosas prodigiosas. Ese señor ha soportado durante quince años a unos y de otros y lo que no he escuchado aún a nadie es darle las gracias a él, que dirigió el rescate, y a los profesionales que bajaron en helicóptero y salvaron a la tripulación.

–La Justicia en España se está reordenando bajo el modelo de los tribunales de instancia. ¿Cómo lo valora?

–Son modificaciones instrumentales que no me preocupan siempre que se respete lo básico, que el juez es quien tiene la última palabra y que cuando se pronuncia se acabó la discusión. Esto que se repite ahora en España de que 'acato la sentencia, pero tengo que decir que el juez...', eso sobra. Los argumentos políticos, sociales y económicos tienen sentido en su contexto, pero al Derecho hay que dejarle su terreno.

–El Gobierno lanza el proyecto para que los fiscales asuman la instrucción. ¿Saldrá?

–Plantearlo en este momento me parece inoportuno, pero teóricamente se puede discutir sobre los dos modelos. Yo me inclino más por el español, con un juez de garantías. La fiscalía en todas partes está más cerca del poder político. Los 'telefilms' norteamericanos ya muestran lo que pasa cuando el fiscal se relaciona con la política y la policía.

–¿Qué caracteriza a los juristas asturianos?

–Hay una matriz común y es la templanza y la tolerancia. Los asturianos somos gente bastante templada, cariñosa y que tratamos de construir. Por eso termino el discurso con la obra de Jhering, que en España se difunde desde la Universidad de Oviedo.

A los estudiantes de hoy

–¿Qué consejo da a los jóvenes que empiezan Derecho para que lleguen a su talla?

–Que no tengan miedo a nada ni nadie. Que defiendan aquello en lo que creen, con respeto y tolerancia. A los alumnos les digo que superar a los que vamos por delante en edad es muy fácil, ser más ético y respetuoso es bastante fácil, pero deben saber que el respeto a la ley es fundamental, sin él no hay democracia.

–¿En qué se parecen y en qué se diferencian los 20 años a los que ha llegado la Princesa Leonor de los de su padre?

–La princesa representa a los jóvenes y la España del futuro. Es una persona con un compromiso de servicio poco discutible, sentido de la responsabilidad y cada vez más madura. Tenemos suerte de tenerla, a ella y a sus padres. La institución da sensatez, equilibrio y sentido democrático. Me da la sensación de que hay gente confundida, que olvida que la monarquía parlamentaria es parlamentaria. Por eso hoy un demócrata se tiene que poner nervioso cuando oye decir que se puede gobernar sin el Parlamento. En la Transición, cuando se legalizó el PCE vivíamos en la calle Corrida, mi familia no era del bando vencedor precisamente y estábamos agobiados. Eso es el pasado y el futuro es su Alteza Real que representa a una generación en la que se puede confiar.