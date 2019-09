«Dentro de veinte años, el Principado tendrá unos 800.000 habitantes» Arsenio Valbuena. / DAMIÁN ARIENZA El sociólogo Arsenio Valbuena ve «imposible» la recuperación demográfica por las pocas mujeres en edad reproductiva y el retraso en la maternidad MARLA NIETO GIJÓN. Viernes, 13 septiembre 2019, 02:39

Que Asturias es una región que pierde habitantes año tras año es algo que constatan las estadísticas de población. Pero, ¿cómo se ha llegado a este declive demográfico? ¿Cuáles son sus causas? El director gerente de la entidad Pragma Sociología Aplicada, Arsenio Valbuena, respondió ayer en el programa 'La Lupa', de Canal 10, a algunas de estas cuestiones. «La pérdida de población se mide en decenas de miles. Dentro de veinte años se calcula que habrá unos 800.000 habitantes en Asturias. Las causas principales de esta contracción son muy diversas, pero quizá la más directa es, sin duda, el envejecimiento de la población», aseguró.

Por un lado, «existe una prolongación de la esperanza de vida de las personas», pero, además, «la tasa de fecundidad y, por tanto, de natalidad, se ha reducido». Detalló Valbuena que «en Asturias hay pocas mujeres en edad reproductiva y, además, se ha ido retrasando la edad de maternidad. Una cosa sumada a la otra tiene como resultado una imposible recuperación», afirmó.

Hay dos tipos de inestabilidad que afectan a la decisión de tener hijos. «Está la personal y la social. De la primera no se suele hablar, pero es importante. Hoy en día, ¿quién tiene un estado civil estable? El matrimonio está en crisis y, en general, las relaciones de pareja no están consolidadas. Por ello, no es un ambiente apropiado para tener hijos». Con respecto a la inestabilidad social, «el ámbito que más influye es el laboral. Aunque no es determinante el empleo, sí influye. Sin un trabajo decente, nadie se aventura a tener hijos», apuntó.

Otros factores del porqué del declive demográfico son «la despoblación, pues la gente joven emigra de los pueblos hacia donde están las industrias; el papel activo de la mujer, que hace que se centren más en los estudios y el trabajo, abandonando así el papel de amas de casa que tenían hace años; o, incluso la meteorología tiene mucho que ver».

Este sociólogo considera importante, en cuanto a la despoblación, «luchar contra la pérdida de relevancia de las villas como centros comarcales. Da pena cómo están, muchas no tienen ni servicios. Una aldea es difícil repoblarla, pero las villas sí pueden mejorarse. Riega las villas y se reducirá el impacto del despoblamiento», recomendó.