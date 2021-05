El PP denuncia «por obsoleto» el taller de conservación viaria regional El Parque de Maquinaria «está anticuado, en mitad de Oviedo y merece la pena buscarle otra ubicación», dice el diputado Álvaro Queipo Por la izquierda, el jefe de servicio Manuel Serrano, el diputado del PP Álvaro Queipo; la directora general, María Esther Díaz, y dos trabajadores del Parque de Maquinaria del Principado. / E. C. R. MUÑIZ OVIEDO. Sábado, 29 mayo 2021, 02:03

Los trabajos de conservación de los 4.193 kilómetros que componen la red de carreteras autonómicas dependen en buena medida del Parque de Maquinaria, taller que el Principado tiene en la ciudad de Oviedo. En él se reparan los camiones, desbrozadoras, tractores y maquinaria con las peores averías y se sale a atender las que se pueden resolver en el mismo lugar del incidente. Es una instalación «obsoleta, anticuada y extemporánea», según Álvaro Queipo, secretario general del PP, que pudo inspeccionar el inmueble.

El diputado venía solicitando conocer el lugar desde el 23 de febrero y logró permiso para hacerlo, acompañado de la directora general de Infraestructuras, María Esther Díaz. «Me gusta saber de lo que hablo en la Junta, por eso quería verlo, pero me dicen que soy el primero que lo pide; me sorprende que otros diputados hablen sin haberlo conocido», declaró.

Los trabajadores refieren problemas de humedades, hay salas de soldadura o pintura «en las que los nuevos camiones que se están comprando ni siquiera pueden entrar», trasladó el diputado. Para Queipo «merece más la pena buscar otra ubicación en vez de readaptar un edificio con tantos años. Al estar en mitad de Oviedo puede tener problemas en el futuro para la entrada y salida de vehículos diesel y ya la calle es estrecha para maniobrar con camiones».

Al diputado le sorprendió que al menos cuatro vehículos nuevos lleven más de un año sin uso «porque todavía no los han adecuado. Uno es una furgoneta 4x4 que debe funcionar como taller para reparar la maquinaria cuando se avería, pero no fueron capaces aún de equipar su interior», apreció. El vehículo trabajará en «la nieve, sube a donde no llegan otros, por eso es necesario poder usarlo».

El diputado del PP concluyó su visita reclamando agilidad en la gestión de recambios y equipos para los vehículos.