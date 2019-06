«Nuestros derechos ni se negocian ni se venden», advierte Xega respecto a la entrada de Vox en las instituciones Concentración de Xega el pasado mes de marzo ante la Junta. / Piña El colectivo organiza una manifestación para el 29 de este mes, día en el que recibirán la Medalla de Gijón EFE Lunes, 17 junio 2019, 13:44

La coordinadora de Xega, Yosune Álvarez, ha destacado este lunes la satisfacción de compartir en este año el Día del Orgullo LGTB -Lesbianas, gays, transexuales y bisexuales- con el honor de recibir la Medalla de la Plata de la Villa de Gijón, pero también ha expresado su preocupación a la entrada de Vox en las instituciones asturianas.

«Nuestros derechos ni se negocian ni se venden», ha dejado claro Álvarez a todas aquellas formaciones políticas que decidan mantener relación con la extrema derecha, ya que tomarán cartas en el asunto, desde romper contactos u otro tipo de medidas.

Así lo ha resaltado, en rueda de prensa en el Conseyu de la Mocedá de Gijón junto a Lucía Fernández (Xega), durante la presentación de los actos programados con motivo de la celebración de este día, que dieron comienzo el pasado sábado y que continuarán hasta el domingo 30 de junio.

En esta línea, ha avanzado que quieren reunirse con la nueva representación política en ayuntamientos y en el Gobierno regional, pero no lo harán con Vox. «Tampoco pienso que lo esperen», ha ironizado. A su juicio, las posiciones políticas de cada grupo van a tener que ser «muy claras, no solo en palabras si no en auténticas políticas sociales», ha reclamado.

Fruto de esta filosofía es los premios 'Ladrillo' y 'Triángulo Rosa' que entregarán el próximo sábado, a las 12.00 horas, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. En esta edición, el 'Triángulo Rosa' ha recaído en el Unión Club de Ceares, por su apoyo al colectivo y por hacer una política social muy importante en un deporte muy complicado para el colectivo como es el fútbol.

En cuanto a las reivindicaciones del colectivo al nuevo Gobierno regional, está, además de materializarse la Ley Integral 'Trans', que consideran unan prioridad, el crear un Observatorio de Delitos de Odio, lo que consideran que animaría a denunciar.

A nivel municipal, ven conveniente la creación de un servicio de atención al colectivo LGTB, para recoger también esas denuncias y que no se escape cualquier persona que tenga necesidades.

Sobre esta cuestión, ha apuntado que hay muchas agresiones que no llegan ni a los juzgados, ni a la Comisaría ni ni siquiera al colectivo. Unas agresiones que van en aumento, según Xega, especialmente cuando se acerca la celebración del Día del Orgullo LGTB. Ha puesto el ejemplo de casos no denunciados como el de un chico perseguido por la plazuela de San Miguel de Gijón, otro que tuvo problemas en el trabajo por su apoyo a la manifestación del colectivo y el intento de suicidio de una chica.

«Hacerse visible no es ninguna broma», ha asegurado, al tiempo que ha mostrado su temor a que el auge de la extrema derecha parece legitimar un caldo de cultivo muy importante que hay en la calle y que hasta ahora «se escondían» porque había políticas que les protegían.

«Van a tener voz y capacidad de decisión en todos los temas», ha vuelto a insistir sobre la extrema derecha, a lo que ha concretado que a Xega le interesa sobre todo lo que tenga que ver con la justicia social. «Van a bloquear muchas propuestas», se ha temido.

Ha apuntado, en este sentido, que si antes había un «silencio administrativo» por Foro y PP, ahora el enfrentamiento esta ahí. Es por ello, que ha apuntado que van a seguir trabajando y a estar «en alerta», ha asegurado.

Actos del Día del Orgullo

En cuanto a los actos programados para celebrar el Día del Orgullo LGTB, ha mostrado su confianza a que suba la participación de distintos colectivos en la manifestación del sábado 29. Ha incidido, a este respecto, en que los derechos LGTB no son solo para el colectivo, sino para todos, por lo que ha animado a los ciudadanos a participar para darles su apoyo.

Respecto a la programación, Fernández, por su parte, ha explicado que ya comenzó el pasado sábado con una proyección sobre los 25 años de Xega, mientras que para este lunes está previsto un taller de autodefensa LGTB, ante el aumento de agresiones a este colectivo. Este martes, además, habrá un taller de experiencias formativas sobre el colectivo LGTB.

Ya el sábado 22 será la entrega de los premios 'Ladrillo' y 'Triángulo Rosa' y el martes 25 una charla informativa en la Casa de Cultura de Ribadesella. A esto se suma la celebración, en el camping de Deva en Gijón, de la IX Fiesta de Prau MultiColor El Orgullín, del 28 al 30 de este mes.

Asimismo, y dentro de los actos principales, hay convocada una manifestación el próximo día 29, a las 17.00 horas, con salida en el paseo de Begoña de Gijón hasta la plaza Mayor, bajo el lema 'Ley integral trans ya'. Ese mismo día, a las 19.00 horas en el Teatro Jovellanos, Xega recibirá la Medalla de la Plata de la Villa, concedida por unanimidad por el Pleno de Gijón a propuesta de IU.

Ese mismo día habrá un taller sobre diversidad para jóvenes LGTB+, mientras que al día siguiente, en el camping de Deva, tendrá lugar la presentación del Área de Familias de Xega en el Día de las Familias de El Orgullín.