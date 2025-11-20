Desayuno informativo con la consejera de Salud, Concepción Saavedra, sobre el presente y futuro de la sanidad asturiana Este encuentro con EL COMERCIO, que se puede seguir a través de la web del periódico a partir de las 9.30 horas, tiene lugar en un momento clave, con el nuevo mapa sanitario de Asturias a punto de entrar en vigor

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, analizará el presente y futuro del sistema sanitario asturiano en un desayuno con EL COMERCIO que tendrá lugar este viernes 21 de noviembre en el Hotel Abba de Gijón y que todas aquellas personas interesadas podrán seguir vía online, a través de la web del periódico. La cita con la máxima responsable de la sanidad pública asturiana será a partir de las 9.30 horas.

Este encuentro informativo se celebra en un momento clave, con un nuevo mapa sanitario a punto de entrar en vigor y el compromiso de emprender en 2026 una transformación histórica del servicio público de salud. En el ecuador de la legislatura, Concepción Saavedra hará balance de la situación actual de la sanidad en Asturias, no exenta de dificultades y tensiones, y de sus planes para mejorar la calidad asistencial en la comunidad con mayor tasa de envejecimiento del país.

