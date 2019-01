Unas jóvenes de Avilés reciben «más de 1.000 bolsas» con material de abrigo para los perros del albergue de Oviedo Inés junto a las más de mil bolsas con mantas que recogieron para los animales. / FOTOGRAFÍAS: I. LARA Hicieron un cartel y lo colgaron en Instagram, Facebook y lo distribuyeron por Whatsapp. El resultado no podían imaginarlo JOSÉ LUIS RUIZ AVILÉS. Domingo, 13 enero 2019, 04:23

Inés Lara, Aida Fernández, Nerea Díaz y Celia Colón quisieron colaborar con el albergue para animales de Oviedo recogiendo mantas y otras prendas en el parque de El Muelle de Avilés que pudieran paliar el frío de la ola polar.

«Hemos recogido más de 1.000 bolsas, no nos esperábamos esto para nada, se nos ha ido de las manos. Pedimos que el sábado ya no vinieran más pero siguió llegando gente con mantas», decía Inés, 'cabecilla' de esta aventura. Tras la sorpresa inicial se dieron cuenta de que no tenían medios para trasladar todo hasta Oviedo y al igual que hicieron para pedir las mantas, recurrieron de nuevo a las redes sociales.

Un vídeo que corrió como la pólvora por los móviles de la región consiguió en pocas horas solucionar en parte el problema. «Hemos conseguido llevar la mitad de las bolsas en siete coches y una furgoneta. La otra mitad la hemos guardado en mi garaje y la llevaremos el lunes», aclaró Inés.

A pesar de la cantidad de mantas que consiguieron, aún no son suficientes «nosotras ya no podemos recoger más pero allí hay unos 200 animales y les siguen haciendo falta porque las tienen que ir lavando y reponiendo con mucha frecuencia, así que animo a todas las personas que puedan a que se acerquen al albergue de Oviedo y las lleven directamente». Era la primera vez que colaboraban con el albergue de Oviedo, pero debido al éxito obtenido continuarán haciéndolo: «Hemos quedado con ellos en que nos llamarán para seguir haciendo cosas y nos hace mucha ilusión poder ayudar».