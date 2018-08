Un desprendimiento en el túnel de Carbayín interrumpe el tráfico ferroviario El túnel de Carbayín, que desde primera hora de la mañana de ayer permaneció cerrado al tráfico ferroviario. Se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera entre El Berrón y Tuilla para los viajeros de las decenas de trenes afectados AIDA COLLADO GIJÓN. Martes, 7 agosto 2018, 04:08

Un desprendimiento en el túnel de Carbayín obligó ayer a interrumpir la circulación ferroviaria en la línea que une Gijón y Laviana, entre las estaciones de Carbayín y Tuilla. Debido a los daños causados y para evaluar el riesgo de desprendimiento de la bóveda del túnel, Adif decidió cortar el tráfico ferroviario en ese tramo a las 8.40 horas. Y así permaneció a lo largo de todo el día. No obstante, Feve articuló un plan de transporte alternativo por carretera entre El Berrón y Tuilla, para los viajeros de los trenes afectados. No fueron pocos. A las ocho de la tarde ya eran más de cuarenta los convoyes que sufrieron transbordos por esta incidencia en la infraestructura. El administrador de la red no sabía, al cierre de esta edición, cuándo sería posible restablecer el tráfico, pero todo apuntaba a que la interrupción se prolongaría, al menos, hasta primera hora de esta mañana.

El incidente ha sido una gota más en el vaso que, gran parte de la plantilla de Feve, considera rebasado hace tiempo. Desde los sindicatos advierten de que «no hay mantenimiento de la infraestructura ni ningún tipo de prevención», lo que obliga a la empresa a actuar a toro pasado, «cuando ya han ocurrido las cosas».

No olvidan que hace solo ocho días se produjo en la misma línea Gijón-Laviana un descarrilamiento, de los cinco acaecidos en los últimos ocho meses. En aquella ocasión, el accidente del cercanías tuvo lugar en El Entrego, con cuatro viajeros que resultaron ilesos. En marzo, un argayo expulsó de la vía a un tren que circulaba cerca de Arriondas, por fortuna, sin llegar a volcarlo sobre el río inmediato. En enero otra unidad descarriló entre Trubia y Grado tras colisionar con unas vacas y otro tren perdió el control al salir de un túnel de Parres. En noviembre, el desplome fue de nuevo en El Entrego, con resultado también de descarrilamiento.

Adif destina 19 millones a licitar el cambiador que permitirá llevar el AVE a Campomanes

El tren tarda hora y cuarto en realizar el recorrido entre Gijón y Pola de Laviana. En mitad del verano y plena Feria de Muestras, «¿quién va a coger el tren para hacer transbordos entre El Berrón y Tuilla?», se preguntan los trabajadores, que urgen la remodelación de la red.

Esto pasa por poner en marcha el plan de cercanías, programa que incluye actuaciones para duplicar vía y lograr más y mejores trenes, pero que también identifica obras necesarias en los túneles y el resto de la infraestructura por cuestiones de seguridad. En uno de los borradores del plan se llegaron a clasificar 51 actuaciones como «alta prioridad». Materializarlas requiere 192 millones de euros. De ellas, 31 están tasadas en 78,81 millones las proyectaban para el ancho métrico, la parte de la red antes explotada por Feve.

El relato de los técnicos de Fomento sobre los túneles asturianos no es muy optimista. El de Santoseso, de 333 metros, «tiene problemas estructurales, con desprendimientos de gunita y desplazamientos de hastiales» y, por ello, prohibición de avanzar a más de 30 kilómetros por hora. «Existen otros 14 túneles en este núcleo que requieren actuaciones de reparación urgente», reconoce el informe. Todos tienen desconchones, abultamientos, deformaciones, filtraciones de agua, grietas o desprendimiento de gunita.

Las pruebas de auscultación en puentes descubrieron que hay 14 con daños estructurales y de «urgente reparación». La variedad de obras con prioridad alta es amplia e incluye cuestiones tan elementales como «la eliminación de vegetación y arbolado» en los márgenes «por el riesgo que supone». Es un aviso que adquiere actualidad tras el accidente sufrido por un servicio Alvia que llevaba 97 pasajeros y se empotró contra un árbol que le cayó cerca de Villabona.

Por otra parte, Adif anunció ayer públicamente que ha destinado 19,1 millones de euros al impulso de la conexión de alta velocidad entre Madrid y Asturias, licitando el montaje de vía entre Campomanes y Pola de Lena, que incluye la construcción del cambiador de ancho de Campomanes.