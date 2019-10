«Detener a un discapacitado intelectual sin decirle qué hizo mal solo aumenta su temor» Casilda Sabín, en la sede que Plena Inclusión tiene en Oviedo. / Á. PIÑA Casilda Sabín | Gerente de Plena Inclusión Asturias «No creo que el joven fallecido tras un altercado en El Molinón fuera objeto de agresión. Lo único que está claro es que es una desgracia» PABLO SUÁREZ GIJÓN. Lunes, 14 octubre 2019, 01:49

Plena Inclusión Asturias lleva años trabajando por el acceso a la justicia en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad intelectual. Tras crear un sistema a través del que 'traducir' a un lenguaje más asequible los textos jurídicos, ahora se centran, por medio de una guía, en formar a juristas y policías sobre cómo tratar de forma correcta a este colectivo.

-¿Cuáles son las pautas de esta guía?

-Hay apartados muy sencillos y descriptivos. Son pautas que, por ejemplo, ayudan a los cuerpos de seguridad del Estado a detectar la presencia de una persona con discapacidad en una situación violenta o dicen cómo identificar a una persona que tienen discapacidad intelectual y no estigmatizarla o tacharla de cualquier forma. También explicamos cómo hay que trabajar y elaborar una denuncia en caso de que ellos sean víctimas de un delito o de un abuso. Hay muchas situaciones de abuso en cuanto al trato en el espacio educativo y personal, no solo en el ámbito sexual. Otro aspecto importante pasa por la utilización de una comunicación alternativa y aumentativa. Detener a una persona con discapacidad intelectual sin explicarle bien lo que ha hecho mal, hablar en alto, o dejar la sirena sonando, tan solo sirve para aumentar el temor y el miedo en estas personas. Lo que tratamos es de dar formación.

-¿Considera que actualmente no existe conocimiento sobre cómo actuar en este tipo de situaciones?

-Claro. Siempre partimos de que el desconocimiento genera una serie de conflictos que nosotros tratamos de asegurar y garantizar que se pueden corregir. No todo el mundo tiene por qué saber de todo. Hay abogados que asesoran en turnos de oficio y le cuando les toca hacerlo a una persona con discapacidad intelectual dicen que lo vieron 'rarito'. ¿Qué es rarito? Para que pueda comprender que esa persona tiene una discapacidad intelectual y no es un enfermo mental es para lo que trabajamos. Hay que eliminar ciertos estigmas.

-¿Considera que todavía les falta cierto apoyo político?

-Como siempre. Esto es una cuestión de compromiso político y, de momento, no hemos sido una prioridad. Creo que se han ido cubriendo áreas en algunas cosas muy importantes y se han obviado otras que son esenciales. Si hablamos de la ley de la dependencia, parece que se ha comido todo el presupuesto en Asturias, pero es que esto también es ley de dependencia.

-Respecto al caso del joven discapacitado fallecido tras un altercado a las puertas de El Molinón, ¿cree que una correcta formación por parte de la seguridad privada del estadio podría haber evitado su posterior muerte?

-(Silencio). Mire, yo le puedo asegurar que son muchos los agentes con los que estamos trabajando, no desde hace un mes ni tres, y no hemos detectado ningún comportamiento agresivo o un rechazo hacia este colectivo mayor o menor que al resto de la población. Le recuerdo que nos sigue pasando de ir con un grupo a tomar un café y que nos echen de la cafetería. Eso no lo hace un policía. La necesidad de aceptar al que es distinto está en todos los sectores.

Formación

-También en el de la seguridad privada.

-Sí, pero creo que todos tenemos la obligación de revisar muy bien lo que hacemos. Yo no estaba delante, pero no creo que la persona a la que se refiere haya sido objeto de agresión o malos tratos. Lo ocurrido nos apena terriblemente y no me puedo imaginar el dolor de sus familiares y amigos, pero todos estamos un poco más obligados a revisar cómo estamos y cómo nos comportamos en los sitios. Las familias también debemos cuidar mucho lo que hacemos. Hay que tener mucho cuidado con todo.

-No obstante, en este caso la víctima tenía un 75% de discapacidad. Parece detectable a simple vista.

-Sí y no. Hablar de esto a toro pasado es muy sencillo y hay que ser muy cuidadoso. Todo el mundo cree que sabe, pero no necesariamente estas personas llevan en la cara puesto que tienen discapacidad intelectual. Esto no funciona así. Insisto en que yo no puedo decir que lo hayan maltratado o agredido. Si ha sido así, Plena Inclusión se posiciona en contra. Lo que está claro es que es una desgracia.

-¿Cuánto queda para garantizar esos niveles de inclusión que demandan?

-Mucho. Creo que los maestros no se están formando correctamente en discapacidad intelectual. Es como que 'el que quiera estudiarlo que lo haga, pero yo que soy profesora de inglés no me interesa'. Según eso nunca podremos conseguir que una persona con discapacidad intelectual vaya a un aula normalizada, sino que tendrá que ir a un centro de educación especial.