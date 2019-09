Detenida por falsificar contraetiquetas de la DO Rueda y distribuirlo en Asturias Las investigaciones que han desembocado en la detención de M.J.D.H., vecina de Rueda, arrancaron en julio pasado después de la denuncia interpuesta por el Consejo Regulador de la DO Rueda EFE Lunes, 16 septiembre 2019, 15:41

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 53 años, propietaria de una bodega, como presunta autora de la falsificación de contraetiquetas de la Denominación de Origen (DO) Rueda, ha informado este lunes la Comandancia de Valladolid.

Las investigaciones que han desembocado en la detención de M.J.D.H., vecina de Rueda, arrancaron en julio pasado después de la denuncia interpuesta por el Consejo Regulador de la DO Rueda, ante posibles irregularidades en la emisión de las contraetiquetas.

Según la denuncia, las irregularidades consisten en el etiquetado de vinco elaborado en 2018 con numeraciones correspondientes a la cosecha de 2017, lo que se considera una infracción a la regulación de la propia denominación.

La Guardia Civil, en la inspección de la bodega de la detenida, comprobó posibles irregularidades en un lote de 86 cajas, en las que habría contraetiquetas falsificadas.

Tras un estudio de la producción y de la comercialización de la bodega, cuyo nombre no ha sido revelado por la Guardia Civil, los agentes detectaron otros lotes con contraetiquetado irregular que fueron distribuidos en Cantabria y Asturias.

En estas dos comunidades fueron detectadas tres distribuidoras que, sin tener conocimiento de las irregularidades, habían distribuido, al menos 50 botellas con etiquetas falsificadas, y se inmovilizan 60 cajas antes de ser puestas en mercado.

La Guardia Civil ha comprobado que las contraetiquetas de estos 60 lotes no han sido certificadas por la DO Rueda y que las imprentas que las emiten no las han emitido.

La detenida, después de prestar declaración ante la Guardia Civil, como presunta autora de un delito de falsificación de certificados y contra la propiedad industrial, ha quedado en libertad pero a disposición del Juzgado de Instrucción de Medina del Campo.