Así vivía en Oviedo el delincuente más buscado de Asturias El detenido llevaba desde agosto atrincherado en un piso de Teatinos, amparado por sus amigos y con 25 órdenes de detención a sus espaldas OLAYA SUÁREZ Sábado, 2 febrero 2019, 03:47

Llevaba más de un año escondido en un piso del barrio ovetense de Teatinos, escondido, prófugo de la Justicia y con 25 órdenes de detención a sus espaldas, cuatro averiguaciones de domicilio y paradero y una orden de ingreso en prisión. Pero esa huida no llevaba aparejada una vida austera: celebraba continuas fiestas en casa, consumía droga y prolongaba las juergas hasta casi el amanecer.

Agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Jefatura de la Policía Nacional intervinieron esta semana en el domicilio en el que se cobijaba el considerado el delincuente más buscado de Asturias, cuya identidad responde a las iniciales C. G. C. Llevaba oculto en el piso, amparado por su núcleo más cercano, casi un año.

Según explicaron fuentes de la Policía, «amparado por su entorno delincuencial, recaló en Oviedo en ese año 2016, perdiéndose su rastro hasta agosto de 2018, momento en que el GOR comienza a detectar indicios de su presencia en la zona de Teatinos, lugar donde vivió totalmente encerrado durante meses sin salir a la calle por miedo a ser detenido».

Las fuerzas de seguridad del Estado apuntan que «sus amigos le proporcionaban comida y otras necesidades». En el piso celebraba fiestas hasta altas horas de la madrugada con sus amigos, con las consiguientes molestias para el vecindario. Inadvertido no pasaba, aunque era su principal propósito.

Enganche de electricidad

A finales de noviembre la vivienda en la que residía dejó de tener suministro eléctrico, por lo que el huido «enganchó ilegalmente la luz de la comunidad de vecinos mediante un alargador que introducía en su domicilio».

Durante los últimos meses C. G. C. comenzó a intuir que estaba cercado por la Policía, «por lo que estaba planeando cambiar la ubicación y abandonar Oviedo». Tras meses de vigilancia y en el marco de un dispositivo por parte del Grupo Operativo de Respuesta y el Grupo de Atención al Ciudadano, ambos pertenecientes a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, consiguieron interceptar al sospechoso, «cuando salía embozado de su domicilio en compañía de uno de sus amigos». Trataba de ocultar su cara para eludir, una vez más, a la Policía, pero en esta ocasión, no le fue posible.

Fue trasladado a los calabozos de la Jefatura Superior de la Policía Nacional y desde ahí, puesto a disposición judicial. El magistrado decreto su inmediato ingreso en prisión.

El hombre acumulaba un total de 25 arrestos por robo con fuerza, robo con violencia, atentado, hurto y uso de vehículo a motor, daños, hurtos... Llevaba en búsqueda y captura por la Policía Nacional desde el año 2016 al con numerosas órdenes dictadas por juzgados de Gijón, Oviedo, Langreo, Villaviciosa, Grado y Mieres.

La investigación policial que culminó en la localización y posterior detención del delincuente más buscado de la región conllevó una importante implicación por parte de los agentes, quienes invirtieron muchas horas realizando labores de vigilancia y control en el entorno del edificio en el que presumían que se podría alojar el sospechoso. Fue a principios de esta semana cuando el prófugo decidió salir de la vivienda, presumiblemente con la intención de abandonar la ciudad.