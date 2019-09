«Determinados jueces se han puesto al servicio de los partidos políticos» Ángel Aznárez, en su despacho. / PABLO LORENZANA Ángel Aznárez Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Se jubila después de cinco años en el puesto«Ser juez es un privilegio e implica contraprestaciones, como no tener libertad de expresión. Hay quien se cree con patente de corso» PABLO SUÁREZ GIJÓN. Domingo, 29 septiembre 2019, 08:41

El próximo 11 de octubre, Ángel Aznárez se jubilará, «no por voluntad propia», como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Cinco años después de su nombramiento, quien además fue un reputado notario durante la mayor parte de su vida, encara el fin de un etapa que ha afrontado con la intensidad que le caracteriza y de la que, sobre todo, se queda con las personas con las que ha tenido la oportunidad de trabajar. «Les guardo un aprecio inmenso».

-¿Cómo se ha visto de magistrado?

-Decía Robert Badinter que el trabajo de un juez es un trabajo de angustia. Angustia en el sentido estricto de qué hacer, es decir, de una persona que se coloca ante el vacío pese a tenerle pánico, porque a la par se siente fatalmente atraído por él. Desde mi punto de vista, una de las salidas de esa angustia es el tiempo. Las cosas hay que pensarlas y volver a pensarlas.

-No obstante, el exceso de tiempo resta justicia.

-Mire, una justicia excesivamente lenta no es justicia, pero una justicia inmediata es peligrosa. Tiene que haber un tiempo. Hay una variación entre la primera vez que se ve un sumario hasta que se toma una decisión. En esa variación está precisamente la lucha por solventar la angustia, que hace que muchos jueces fracasen en el intento.

-Esa justicia «excesivamente lenta» se vio recientemente en el caso Renedo.

-Absolutamente. Es inadmisible. No pueden dedicarse años a dictar una sentencia. Ni el juez en su tramitación ni la Audiencia en su primera instancia ni el Tribunal Supremo. Una cosa es el tiempo, que es una vía de escape a la angustia, y otra cosa es que tardes años y años. Eso no puede ser. El poder punitivo del Estado no puede amortiguarse por la pereza judicial.

-Además de lenta, de la justicia también se dice que está politizada.

-No se puede negar que en cualquier sistema hay unas relaciones muy estrechas entre justicia y política. En el fondo, la justicia deriva de la política. El problema es cuando se produce una politización de la justicia, que es distinto. El problema no está en quien nombre a los magistrados.

-¿Entiende que con algunos acontecimientos recientes la justicia haya sufrido cierto descrédito?

-Sin lugar a dudas. Yo sé de determinados jueces que quieren hacer méritos de cara a sus partidos políticos y se ponen a su servicio. Eso es un disparate y desde el punto de vista personal es un descrédito, pero está compensado con otra serie de cosas como la vanidad. La vanidad es un gran defecto que se da mucho en el ámbito jurídico. Es inadmisible que una persona pueda ser magistrado del Tribunal Constitucional, después pase a la Audiencia, después se meta en política como consejero... ¿Esto qué es? Me parece muy negativo.

-Resulta complicado pensar en una solución para ese problema.

-Lo que hay que tener muy claro es a qué se dedica uno en cada fase de la vida. Yo, por ejemplo, tenía una serie de coches deportivos que tuve que vender cuando accedí a venir aquí. No me parecía adecuado exhibirme por ahí en un coche deportivo. Yo he venido a Oviedo en transporte público prácticamente todos los días. Uno tiene que ser consciente de que tiene un enorme privilegio, que es juzgar a los demás, y eso, ¿cómo no va a tener contraprestaciones? Una de ellas la de no tener libertad de expresión. El problema es que hay gente que no quiere tener limitaciones y que cree que porque haya hecho una oposición tiene patente de corso para ser lo que le de la gana. El que se cree omnipotente es imbécil.

-¿Le han llamado alguna vez para pedirle un trato de favor?

-Nunca.

-¿Qué balance hace usted de sus cinco años en el TSJA?

-Yo fui fiscal a los veintipocos años, por lo que conocía perfectamente cuál era el planteamiento. No me costó ningún tipo de trabajo el cambio, porque el trabajo jurídico me entusiasma. Hay personas que tienen pasión por el dinero, otras por el poder y otras por el sexo. Mi pasión es el saber, que es algo más positiva.

-¿Cómo le gustaría ser recordado?

-(Resopla). Eso es una pregunta complicada. También es optimista por su parte. Yo creo que sería excesivamente optimista si pensara cómo voy a ser recordado. Creo que no lo seré, pero he hecho todo lo que consideré en conciencia que debía.