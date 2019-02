«Detrás del Área Metropolitana hay ideología y poder», afirma el edil de Urbanismo de Oviedo Víctor García Oviedo, Carlos Paniceres e Ignacio de Páramo, minutos antes del inicio del coloquio. / PABLO LORENZANA Del Páramo y el consejero de Infraestructuras se enfrentan en un coloquio en la Cámara de Comercio ovetense. «Lo que dices no es verdad», le espetó Lastra JUAN CARLOS ABAD Viernes, 22 febrero 2019, 03:01

«Detrás del Área Metropolitana hay ideología y poder» y esos son los motivos por los que Somos Oviedo se opuso al que pretende ser el proyecto estrella del Principado. Así lo aseguró ayer el concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, en la presentación de la conferencia 'El rol de Oviedo capital en el Área Metropolitana' del arquitecto Víctor García Oviedo. La charla, que tuvo lugar en la Cámara de Comercio ovetense, suscitó gran interés y llenó el salón de actos de la entidad cameral. Entre el público asistente estaba el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra.

Antes de dar paso al orador, el edil ovetense indicó que frente a la apuesta del Gobierno regional y los cinco concejos que votaron a favor, el modelo de su formación pasa por uno que sea «municipalista y solidario» entre los municipios de una conurbación astur «que es una realidad» y donde se dan «elementos de poder» que, en último término, acabarían beneficiando a las ciudades que la forman frente a administraciones superiores.

Es por eso que al concejal le chirría la presencia del Principado en el nuevo ente e identificó dos ejemplos de lo contrario: Margaret Tatcher frente a la de Londres y Jordi Pujol frente a la barcelonesa; se opusieron a las áreas metropolitanas desde una «ideología liberal» y centralista ante el riesgo de perder influencia.

La conferencia de García Oviedo dio paso al intercambio de opiniones esperable y esperado entre Del Páramo y Lastra. La semana pasada, tras unas declaraciones del consejero de Infraestructuras, el concejal le emplazó a sostener un debate acerca del Área Metropolitana. Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, ejerció de improvisado moderador.

«No es verdad, Ignacio», reprochó Lastra a Del Páramo. «¿Por qué estáis en contra de lo que hemos hecho?, inquirió. «De todo lo que dijiste en tu intervención hablaste de ideología, hablaste de poder pero no hablaste de cooperación que es lo que hemos hecho, que no es sino crear el ámbito de gobernanza mínimo de lo que no sé si se llamará 'castaña' o área metropolitana».

El consejero fue elevando el tono para advertir de que «hay cinco ayuntamientos y dos grupos políticos de uno que no están de acuerdo» en un proyecto que es «Asturias» y que explora un camino «inédito y difícil». Como no hubo contrarréplica, Del Páramo se había guarnecido: «Nunca nos negamos a colaborar en proyectos concretos y no es un sí o un no, sino poner a los ayuntamientos en el centro». García Oviedo, a la sazón actual revisor del PGO de la ciudad junto con Fernández-Rañada, dejó sobre la mesa varios ejemplos y caminos a explorar.

Afirmó que el modelo «único» de las ocho áreas sanitarias es el ejemplo perfecto de «planificación y gestión» supramunicipal pero también advirtió de que una dotación a escala metropolitana como es el HUCA, perdió una oportunidad de generar plusvalías con la construcción del nuevo edificio. Favorable a la creación del ente, el urbanista sentenció: «O nos convertimos en una ciudad región o no hay futuro. Nos moriremos de hambre».