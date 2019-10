Día Mundial del Ictus | El área de rehabilitación, desbordada ante la mejora de la atención al ictus Un paciente se ejercita en el gimnasio de rehabilitación del HUCA. / PABLO LORENZANA Unos 4.000 asturianos sufren al año un accidente vascular que deja secuelas | Médicos y pacientes reclaman más recursos para «un servicio imprescindible» y urgen un plan integral de atención al daño cerebral EVA FANJUL GIJÓN. Martes, 29 octubre 2019, 03:24

«Mi marido tenía 63 años cuando le dio el ictus. Pasó cuatro meses ingresado y cuatro más yendo a rehabilitación en el hospital. Cuando nos dijeron que ya no se podía hacer más tuvimos que ir a centros privados. Ahora solo recibe fisioterapia dos horas a la semana y nos cuesta 320 euros al mes, pero llegamos a pagar más de 500. Descuenta eso de una pensión y casi no te queda para comer», relata Ana Luque. Su marido Miguel sufrió un ictus en 2015. «No mueve el brazo izquierdo, no camina por falta de equilibrio, tiene problemas de memoria y pérdida parcial de la visión».

El ictus afecta a unos 4.000 asturianos cada año. En la mayor parte de los casos sufren graves secuelas físicas y psíquicas con diferentes grados de discapacidad que requieren de una intensa y larga rehabilitación. Parte de ese tratamiento se recibe durante el ingreso hospitalario. Después, la rehabilitación continúa de manera ambulatoria durante meses, pero para muchos enfermos no es suficiente.

Hoy, Día del Ictus, el colectivo de afectados denuncia «la falta de recursos y el abandono de las familias que se ven obligadas a sufragarse como pueden la atención de los enfermos». Lo dice la presidenta de SOS Ictus, Pepa Marzo. La asociación reclama a los gobiernos central y autonómico la apertura urgente del centro de referencia estatal de enfermedades neurológicas de Barros para «ofrecer la neurorrehabilitación pública de calidad que necesitan los afectados de daño cerebral». Además, han presentado un decálogo ético dirigido a las clínicas concertadas donde se ofrece tratamiento «para que se garantice que éste sea siempre el adecuado porque a veces no lo es», denuncian.

Cambio de paradigma

Desde el propio servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se pide un plan estratégico de atención al daño cerebral que «garantice la continuidad de la asistencia a los afectados en toda la comunidad», asegura Manuel Bea, jefe de la sección de Rehabilitación neurológica y responsable del servicio de Rehabilitación del HUCA. Este servicio se está viendo «desbordado» por el aumento de la demanda asistencial por daño cerebral adquirido. La mayor supervivencia gracias a la mejora de la atención al ictus «ha incrementado la presión asistencial en el área de rehabilitación, que ha tenido un escasísimo desarrollo en los últimos años», apunta el médico rehabilitador Bernardo Álvarez.

Su demanda de un plan integral persigue «dar cobertura asistencial equitativa, sostenible y de calidad. En segundo lugar, homegeneizar la atención que damos en daño cerebral. También, asegurar la coordinación y continuidad del tratamiento en todas sus fases y los diferentes dispositivos asistenciales. Por último, es fundamental promover la identificación de personas afectadas como código de daño cerebral adquirido», enumera el médico rehabilitador Jorge Areán. La unidad de neurorrehabilitación trata a los pacientes de Neurología una vez que se han estabilizado. «Se ofrece fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y de manera muy puntual neuropsicología. Los menos afectados se tratan de forma ambulatoria y los más graves pasan a la planta de Rehabilitación», enumera Bea. La unidad cuenta con 25 camas y recibe al año unos cien pacientes por daño cerebral, el 80% de ellos por ictus.

Asturias cuenta con dos unidades de ictus, una en el HUCA y otra en el Hospital de Cabueñes. La atención continuada y especializada que prestan «permite detectar las complicaciones en las primeras horas y abordarlas con la máxima precocidad, de forma que se consigue una disminución de la mortalidad de entre el 18 y el 20%», destaca Sergio Calleja, jefe de la Sección de Neurología Vascular del HUCA. Solo en Oviedo se practica la trombectomía mecánica, una técnica que en caso de ictus isquémico -el más común- permite extraer el coágulo que obstruye la arteria y que se estima este año se practicará a unos 300 pacientes.

El tiempo es vital, todo el protocolo del código ictus se enfoca a intentar prestar la vía de llegada más rápida para el tratamiento, «si se hace de manera precoz permite una recuperación completa en más del 50% de los casos». Los ictus se incrementaron un 30% en los últimos treinta años y de forma significativa en población de entre 40 y 65 años. «Además de la alimentación y los estilos de vida, el estrés y la contaminación son factores determinantes», advierte Calleja.