Día de Todos los Santos en Asturias: nuevos horarios de misas y cementerios y más líneas de autobús este 1 de noviembre Los principales cementerios de Asturias amplían su horario de apertura este 1 de noviembre y el transporte urbano de las ciudades refuerza sus servicios

Día de Todos los Santos en el cementerio de Deva, en Gijón.

Miles de asturianos horarán la tradición este 1 de noviembre, día de Todos los Santos, y acudirán a los cementerios a llevar flores y rezar por sus fallecidos.

Ante esta jornada tan señalada, muchos cementerios municipales amplían los horarios de apertura y el transporte público incrementa las frecuencias de sus servicios.

Oviedo

Para llegar al cementerio municipal de El Salvador de Oviedo, los días 31 de octubre y 1 de noviembre, la empresa de transporte TUA pondrá servicios especiales con inicio y fin desde Primo de Rivera.

En el cementerio se dispondrá de una única parada para la subida y descenso de viajeros. La parada de la marquesina en sentido Oviedo será utilizada por el autobús de la línea L2, en sentido San Andrés.

Líneas Línea L1 : este viernes pasa por zona centro (Independencia, calle Uría) a las horas y cinco minutos y a las horas y treinta cinco minutos hacia el cementerio. El sábado, pasará por zona centro a las horas y treinta cinco minutos hacia el cementerio.

Línea L2: pasa por el cementerio en sentido centro a las horas y veinticinco minutos y a las horas y cincuenta minutos; el sábado, solo a la última.

Gijón

El horario de misas en los cementerios municipales de Gijón son los siguientes:

Horarios Deva , Capilla del Tanatorio de Deva, sábado 1 a las 12:00 h.

Ceares , Iglesia de San Andrés de Ceares, sábado 1 a las 11:00 h

Jove , iglesia sábado día 1 a las 11:30 h

Somió , cementerio. Visita al Cementerio, sábado día 1 a las 17:00 h

Cabueñes , iglesia y cementerio. El día 1, misa en la iglesia a las 12 h y visita al Cementerio a las 17:00 h

Cenero , en el Cementerio, sábado 1 a las 17:00 h

Tremañes , en la iglesia, sábado 1 a las 17:00 h

Baldornón, en el cementerio, sábado 1 a las 11:00 h

El transporte público de Gijón también se reforzará. De hecho, el sábado 1 de noviembre operará una línea especial entre la plaza del Humedal y el cementerio de Ceares. Pasará cada media hora de 9.30 a 18.30 horas.

Asimismo, se reforzará la Línea 25 entre el centro de Gijón y el cementerio de Deva con los siguientes horarios:

Viernes, 31 de octubre: Salidas desde Tremañes: 9:30 - 10:30- 11:30 - 12:30 - 15:30 - 16:30 - 17:30

Regreso desde Deva: 10:25 - 11:25 - 12:25 - 13:25 - 16:25 - 17:25- 18:25

Sábado, 1 de noviembre Salidas desde Tremañes: 9:30 - 10:30 - 11:30 - 12:30 - 13:30 - 15:30 - 16:30 - 17:30

Regreso hasta Tremañes: 10:25 - 11:25 - 12:25 - 13:25 - 14:25 - 16:25 - 17:25 - 18:25

Autobús especial con salida desde la plaza del Carmen: 9:30-10:30-11:30- 12:30-13:30 -14:30

Regreso hasta la plaza del Carmen: 10:00-11:00-12:00- 13:00-14:00

Avilés y comarca

Las parroquias de la comarca de Avilés ya están preparadas para Todos los Santos y los Fieles Difuntos.

La mayor parte de las parroquias reproducen mañana, 1 de noviembre, los horarios de la jornada dominical, que este año acoge la conmemoración de los Fieles Difuntos. La habitual misa de campaña en el Cementerio Municipal de La Carriona será a las doce, mientras que el Cementerio de Núñez, en Corvera, la celebración religiosa será a las cinco de la tarde.

Además, en función de la disponibilidad de los diferentes párrocos, la mayoría de los camposantos parroquiales acogerán el rezo de un responso.

La jornada de mañana cuenta con celebraciones tradicionales, como la Vigilia de Adoración Nocturna en San Nicolás de Bari que será oficiada a partir de las diez de la noche por el sacerdote Adolfo Manuel Álvarez Sánchez, como viene siendo habitual en los últimos años.

Novedades en Llaranes

Las mayores novedades las encontramos en Llaranes, donde el párroco Miguel Alderete quiere convertir la celebración de Todos los Santos «en una fiesta de La Luz y la alegría de la Fe». Así, no ha dudado en invitar a los parroquianos a acudir vestidos de blanco a las celebraciones religiosas o con los atuendos característicos de sus santos favoritos o aquellos de quienes tomen el nombre.

De esta manera, la parroquia de Santa Bárbara iniciará la celebración a las 9.30 horas con el rezo de Laudes, media hora después habrá una reflexión sobre la Palabra de Dios y, a las doce, se rezará el Ángelus y el Rosario por las calles del barrio.

Se ha organizado una comida compartida y, a las 16.30 horas se realizará la Adoración del Santísimo y un acto de evangelización. Ya por la tarde se celebrará la Misa a las siete. El domingo también tendrá un programa intenso.

Horarios 31 de octubre Castrillón San Félix de Bayas: 17 h. Nuestra Señora del Carmen, Salinas: 18 h. La Maruca: 19 h.

Avilés La Magdalena: 19 h. San Antonio de Padua: 19:30. San Nicolás de Bari: 20 h.

Gozón Sta. María de Luanco: 19.30 h.

Horarios 1 de noviembre Avilés Santo Domingo de Miranda: 19 horas. La Carriona: 12 horas (cementerio). San Cristóbal: 16.30 horas. San Juan de Ávila: 11, 12 y 13 horas. Virgen de las Mareas: 18 h. Ermita de La Luz: 17 h. San Pablo de La Luz: 12 h. Sagrado Corazón de Jesús, Villalegre: 13 horas. San Agustín: 11 horas. La Magdalena: 12 horas. Cristo Rey de Versalles: 13 h. San Nicolás: 10, 11.30, 12.30 y 18.30 horas. Vigilia de Adoración Nocturna a las 22, abierta a todos los fieles. San Antonio de Padua: 12 y 19.30 horas. Santo Tomás de Cantorbery: 9, 11, 12, 13 y 19 horas. Santa Bárbara, Llaranes: 19 h. Valliniello: 16, responso en el cementerio y 17 horas, iglesia.

Castrillón Piedras Blancas: 9, 11 y 12 h. San Martín de Laspra: 12 h. San Miguel de Quiloño: 11 h. San Cipriano de Pillarno: 13.15 horas. Nuestra Señora del Carmen, Salinas: 12, 13 y 18 horas. Santa María del Mar: 10 horas. San Román de Naveces: 11 h. San Félix de Bayas: 16 horas. Santiago del Monte: 17 horas.

Illas San Jorge La Peral: 16 horas. San Julián, La Callezuela: 13.15 horas.

Corvera Santa María de Solís: 10 horas. Cancienes La Antigua: 11.15 horas. San Vicente de Trasona: 12.30 horas. Cementerio de Núñez: 17 h. Villa: 10 horas. San Esteban de Molleda: 12 h. Sagrada Familia Las Vegas: 13 horas.

Bajo Nalón Selgas: 10 horas. Inclán: 11 horas. Villavaler: 12 horas. Folgueras: 13 horas.Soto del Barco: 16 hhoras. Riberas: 17 horas. Escoredo: 18 horas.

Gozón San Martín de Bocines: 11 h. Cardo: 11 horas.San Bartolomé de Biodo: 11 h. Laviana: 16 horas (cementerio) y 17 horas (iglesia). San Cristóbal de Verdicio: 12 horas. Santa María de Luanco: 12 h. San Nicolás de Bañugues: 13 horas. San Martín de Podes: 13 h. Santiago de Ambiedes: 13 h. Responso en el Cementerio de Luanco: 16 horas.

Carreño Santa María de Prendes: 9.30 horas. San Lorenzo de Carrio: 10.30 horas. Santiago de Albandi: 11 horas. San Juan de Pervera: 11.30 h.

