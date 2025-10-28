El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La presidenta y el vicepresidente de la delegación asturiana de la AECC, Yolanda Calero y Julio González Zapico, junto a los periodistas Laura Mayordomo y Arturo Téllez, que conducirán dos de las jornadas de la Semana contra el Cáncer, del 4 al 9 de noviembre. MARIO ROJAS
Sanidad

Diagnosticados 7.527 nuevos casos de cáncer el año pasado en Asturias

La incidencia en el Principado es superior a la media nacional, pero también la supervivencia: «Aquí se diagnostica más y mejor», sostiene la presidenta de la AECC, Yolanda Calero

E. C.

Martes, 28 de octubre 2025, 18:21

Con 746 nuevos diagnósticos al año por cada 100.000 habitantes, Asturias está a la cabeza de la incidencia del cáncer en España. En ... términos absolutos, en 2024 se detectaron en el Principado 7.527 tumores. La incidencia supera la media nacional y hay razones que lo explican. Por un lado, que «el cáncer está asociado a la edad y en Asturias tenemos una población más envejecida que la media», comenta Yolanda Calero, presidenta de la Asociación Contra el Cáncer (AECC) en Asturias.

