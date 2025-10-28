Diagnosticados 7.527 nuevos casos de cáncer el año pasado en Asturias

Con 746 nuevos diagnósticos al año por cada 100.000 habitantes, Asturias está a la cabeza de la incidencia del cáncer en España. En ... términos absolutos, en 2024 se detectaron en el Principado 7.527 tumores. La incidencia supera la media nacional y hay razones que lo explican. Por un lado, que «el cáncer está asociado a la edad y en Asturias tenemos una población más envejecida que la media», comenta Yolanda Calero, presidenta de la Asociación Contra el Cáncer (AECC) en Asturias.

I SEMANA CONTRA EL CÁNCER Fechas y lugar. Del 4 al 9 de noviembre, en el salón de actos del HUCA. Se requiere inscripción previa.

Miércoles, día 5. Jornada de investigación en cáncer. Ponencias y mesas redondas desde las 9.30 hasta las 17.30.

Jueves, día 6. Jornada de pacientes oncológicos y entorno. Desde las 9.30 hasta las 18 h.

Viernes, día 7. Encuentro de voluntariado. Desde las 10 hasta las 17 horas.

La segunda razón que aporta es que «aquí se diagnostica más y mejor». También influyen otros factores, como la contaminación, la alimentación o los malos hábitos, como fumar.

La cuestión es que en Asturias hay más casos de cáncer pero la región también está por encima de la media nacional en términos de supervivencia. Así, en el Principado, a los cinco años del diagnóstico, sobreviven 2.283 pacientes por cada 100.000 habitantes. En el conjunto del país la tasa es de 1.872 por 100.000 habitantes. Es decir, unos 400 pacientes menos..

Los datos los facilitó esta mañana Yolanda Calero en la presentación de la Semana contra el Cáncer que la delegación de la AECC en Asturias organizará la próxima semana (del 4 al 9 de noviembre). En horario de mañana y tarde, en el salón de actos del Hospital Universitario Central de Asturias, habrá ponencias y mesas redondas de médicos, investigadores, pacientes y voluntarios. Cada jornada tendrá además un cierre artístico (música, teatro), «porque el arte es el alimento del alma».

Cribados de mama

Respecto a la eficacia de los cribados en el diagnóstico precoz, Calero, puso como ejemplo los que la sanidad asturiana lleva a cabo para detectar el cáncer de mama: «No todas las comunidades lo están extendiendo tanto como Asturias, donde el límite de los 70 años se va a ir ampliando en los próximos años».

A diferencia del Principado, apuntó, «otras comunidades tampoco tienen institucionalizado el cribado de cáncer de colon», uno de los más prevalentes tanto en hombres como en mujeres. La detección de este tipo de tumor en la región «podría ser mejor si la gente participara en el screening». El vicepresidente de la AECC, Julio González Zapico, precisó que la tasa de respuesta no alcanza ni al 35% de la población a la que va dirigido el cribado. Comunidades como Navarra o Cataluña, en cambio, doblan esa tasa. La diferencia es que «mientras que aquí hacer el cribado te requiere dos o tres visitas al centro de salud, allí les envían a casa el kit para recoger la muestra y luego pueden entregarla en el centro de salud o en cualquier farmacia», comparó Calero, quien avanzó que «me consta que en Asturias están en ello».