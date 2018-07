IU dice que no apoyará una Ley de Salud «continuista y vacía» Viernes, 27 julio 2018, 03:36

El portavoz de IU en la Junta General, Gaspar Llamazares, anunció ayer que su grupo no apoyará el anteproyecto de Ley de Salud, ya que considera que es una ley «continuista», que no cambia nada -«como si fuese todo a la perfección»-, y «de gabinete», pues no ha sido negociada y está «vacía de contenido». Para Llamazares, este anteproyecto pretende ser el resumen de la legislatura sanitaria, llena de retórica pero «vacía» en el fondo, y refleja que «no hay proyecto sanitario». Una ley, que «no merece el voto de IU hoy por hoy».