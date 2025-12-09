El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Despachos de varias consejerías en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (Easmu). Mario Rojas
Presupuesto de Asturias

Diciembre 'loco' en el Gobierno de Asturias: esta es la razón por la que los jefes se pasan el mes «persiguiendo facturas»

Asturias es la única comunidad que encadena cinco ejercicios ejecutando en el último mes del año más del 50% de su inversión real. Esta anomalía se suma a la tardanza en aprobar su presupuesto

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:22

Esta es la historia de una anomalía, algo que se repite año tras año en Asturias y adultera el discurso público sobre las ... inversiones del Principado y en parte su propio aprovechamiento.

