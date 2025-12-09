Diciembre 'loco' en el Gobierno de Asturias: esta es la razón por la que los jefes se pasan el mes «persiguiendo facturas»

Esta es la historia de una anomalía, algo que se repite año tras año en Asturias y adultera el discurso público sobre las ... inversiones del Principado y en parte su propio aprovechamiento.

Estas semanas los consejeros pasan por la Junta General a defender su proyecto de presupuestos para 2026. La oposición aprovecha y pregunta cómo van las cosas este año; recurre a la única estadística oficial que hay, la que publica el propio Principado. Si uno acude a ella resulta que a 1 de noviembre, de los 1.092 millones que hay para inversiones y transferencias de capital, quedaban por ejecutar el 76,8%. Un dato que enciende alarmas y presagia un mal cierre contable. Si se pone el microscopio, la ejecución acumulada es unas décimas peor a la que había a esas alturas de 2024.

A esa realidad, oficial y constatable, los consejeros responden restando valor al dato. «Nuestra ejecución está en los andamios, en los obreros en la calle», llegó a decir el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Ovidio Zapico. Según detalló, de grandes promociones como la de Peritos en Gijón su departamento no había abonado «ni un euro». «Las constructoras avanzan los trabajos y tardan en pasar las certificaciones», describió.

Más allá de la forma en la que trabajen las constructoras asturianas, existe una dinámica generalizada en el Principado. Lo acreditan los informes que el Ministerio de Hacienda edita sobre la ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas. En los últimos cinco ejercicios cerrados, la administración asturiana llegó a cada 1 de diciembre con una ejecución de sus gastos de capital (inversiones y trasferencias de capital) de entre el 24,12% y el 26,8% del presupuesto en vigor, lo que le situaba siempre entre las tres comunidades con peor aprovechamiento hasta ese momento del año.

De nuevo, números oficiales (y provisionales) que hacen saltar las alarmas.

El caso es que luego llega diciembre y con él, el gran atracón. Asturias es la única comunidad que encadena al menos cinco ejercicios en los que más del 50% de los gastos de capital efectivamente realizados se computan en el último mes. En 2020 el 58,6% de las facturas reconocidas contra estos capítulos contables llegaron en diciembre. En 2021 fueron el 57%, en 2022 se saldó el 54%, en 2023 fue el 51% y el pasado año se quedó un punto por debajo. No es lo normal. El resto de administraciones autonómicas también corren en diciembre, pero no tanto. Su ejecución del mes de diciembre representa entre el 34% y el 38% de su inversión real anual.

«Hay un momento en diciembre en el que Hacienda directamente te impide iniciar contrataciones, con lo que lo único que te queda es perseguir las facturas de lo que has hecho», expone un director general. «Hasta ahora has podido licitar, adjudicar, conceder subvenciones, pero como no abones ahora las facturas correspondientes llevando a fase O esos compromisos, se cierra el presupuesto de este año y pierdes esos fondos», explica.

«Si hay dinero que tenías para un proyecto que no vas a poder materializar, ahora es el momento de buscar la forma de reubicarlo para otra cosa o perderlo», confirma un jefe de servicio. «Durante todo el año has ido contratando, preparando los expedientes, pero es ahora cuando se persiguen las facturas para abonar todo lo posible», completa otro alto funcionario.

Esta cadencia provoca que la estadística de ejecución de inversiones, hasta el mes de noviembre, oriente sobre quién va más retrasado pero arroje una imagen incompleta. En 2024 en los primeros once meses el Principado ejecutó gastos de capital a un ritmo de 24,6 millones al mes; luego llegó diciembre y el atragantón de facturas permitió liquidar solo en ese mes 302,3 millones. En 2023 otro tanto; se saldaron 23,1 millones de gastos de capital al mes hasta que llegó el 1 de diciembre y la persecución de las facturas. Gracias a esa intensidad entonces se ejecutaron 264 millones ese último mes.

Esta forma de operar provoca que al final el Principado no quede tan mal como parecía hasta noviembre, pero dista de ser lo ideal. En los cinco últimos ejercicios siempre ha estado por debajo del promedio de ejecución de los gastos de capital, con porcentajes de ejecución que se sitúan entre el cuarto y el séptimo peor resultado.

La anomalía de ser el que proporcionalmente más inversión liquida en diciembre se suma a la de ser, año tras año, de las últimas comunidades en aprobar su presupuesto. Esta vez está previsto que el visto bueno de la Junta General se produzca el 29 de diciembre, lo que obliga a su vez a un segundo atragantón de los técnicos de la Consejería de Hacienda para activarlo de cara al 1 de enero.