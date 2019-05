«La dieta mediterránea es muy buena para la vista porque reduce la oxidación» Álvaro Fernández-Vega Sanz, con el libro 'Traumatología ocular' que acaba de publicar. / ÁLEX PIÑA Álvaro Fernández-Vega Sanz | Subdirector del Instituto Oftalmológico y experto en retina El especialista ovetense publica 'Traumatología ocular', un libro de más de 600 páginas en el que han participado un centenar de profesionales LAURA FONSECA OVIEDO. Lunes, 6 mayo 2019, 02:57

616 páginas que repasan y actualizan la oftalmología en España. El libro 'Traumatología ocular' lleva sello asturiano de calidad, el del subdirector médico del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y director de la Unidad de Retina, Álvaro Fernández-Vega Sanz (Oviedo, 1958). En plena era on line, este especialista se ha animado con una guía llamada a convertirse en el buque insignia de la oftalmología. Álvaro Fernández-Vega es el segundo miembro de la cuarta generación de esta saga de oftalmólogos asturianos, que inició hace más de un siglo su abuelo Adolfo. Casado con Prado González, economista y subinspectora de Aduanas, tiene dos hijos, Álvaro y Carlos, inmersos ya en la tradición médica familiar. Álvaro Fernández-Vega es un «amante de la naturaleza» y dedica su poquísimo tiempo libre «a pescar o hacer rutas de montaña». Es un gran aficionado a los libros de Historia y a la pintura clásica e impresionista. Se confiesa acuarelista aficionado.

-¿Su libro 'Traumatología ocular' es una guía práctica para expertos y no tan expertos en oftalmología?

-En realidad todo esto parte de un encargo de la Sociedad Española de Oftalmología, que cada cuatro años solicita la elaboración de un libro que pueda resultar de interés para sus socios. En este caso, el encargo recayó sobre mi colega y amigo el doctor José García Arumí y sobre mí mismo. Es una guía pormenorizada con todo lo que creemos que guarda relación con la traumatología ocular, desde su historia y epidemiología, hasta temas de prevención y de intervención cuando llega un paciente por urgencias. Cuenta con la colaboración de más de un centenar de especialistas, muchos de ellos del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega. Ha sido un laborioso trabajo que nos llevó casi cuatro años.

-Un libro de más de 600 páginas en papel en plena era digital, parece usted un valiente.

-(Risas). El libro en realidad es una suerte de manual y va dirigido a especialistas en oftalmología, aunque hubo pacientes que me preguntaron dónde lo podían adquirir. Ya les dije que mejor no, porque van a ver fotos que no les gustarán. No obstante, hay una versión on line que se irá actualizando con novedades. Y entre esas más de 600 páginas hay un capítulo dedicado a traumatismo ocular en episodios de guerra.

-¿Qué tal esta faceta de escritor y editor?

-Uf, ardua... Ya les dije a mis compañeros que el próximo libro, si lo hago, no será sobre ojos.

-Puede hacer uno de autoayuda, es algo que ahora está muy de moda entre sus colegas.

-(Risas). Pues no lo descarto. Podría hacer uno de autoayuda en temas de oftalmología.

-En el libro habla de la historia de la traumatología ocular, ¿a cuándo se remontan los inicios?

-Que sepamos hay cosas que vienen ya desde de la prehistoria. Los egipcios hacían cirugía ocular y operaciones de cataras, y los árabes en España también. Es una rama con mucha historia.

-¿Qué hay que hacer ante un traumatismo ocular?

-Cada situación requiere de un protocolo de actuación. Por ejemplo, ante una grave urgencia lo prioritario es atender el cuadro general del paciente. En cualquier caso, es importantísimo saber cómo preparar el ojo para que luego sea atendido por el especialista. Dependiendo de cómo se suture una córnea, el paciente puede quedar con o sin lesión en el ojo en el futuro.

-¿Cuáles son los traumas oculares más habituales?

-Muchos. Descorchar una botella de champán es peligrosísimo para los ojos. Todas las Nochevieja vemos en el instituto casos de ojos perdidos por culpa de un mal descorche. En Estados Unidos las botellas vienen con instrucciones para evitar accidentes oculares. Otro habitual es el que se produce al martillar metal contra metal, es una actividad peligrosa porque es frecuente que salte una esquirla y acabe en el ojo. También que te salte lejía, manejar una desbrozadora, jugar al paddel...

-¿Jugar al paddel?

-Si, los deportes con raqueta tienen mucho riesgo. La gente debería usar gafas protección de policarbonato.

-Y si nos entra lejía en el ojo, ¿qué hay que hacer?

-Lo inmediato, lavar el ojo con agua corriente a chorro. Eso te puede salvar el ojo.

-¿Solemos cuidar bien la vista?

-Por lo general, sí. Aunque no tanto cuando usamos gafas de sol, pero en general, la gente cuida la vista.

-Sin embargo, cuando hablamos de llevar una vida saludable, casi nunca se hace referencia a la vista. Imagino que habrá cosas específicas que se podrán realizar para tener salud también en los ojos.

-Sí, lo que ocurre es que si cuidas el organismo en su conjunto, estás cuidando también los ojos. La oxidación es mala para la retina y es uno de los orígenes de la degeneración macular. Se trata de una enfermedad de la mácula que está ligada al envejecimiento y a la genética, que son dos factores sobre los que no puedes intervenir, pero también guarda relación con el tabaco.

-¿La dieta, qué influencia tiene sobre nuestros ojos?

-Lo que comemos juega un papel también importantísimo sobre nuestros ojos. Hay determinados compuestos que disminuyen el riesgo de progresión de la enfermedad. La dieta mediterránea es muy buena para la vista porque reduce la oxidación: las verduras de hoja verde oscura, hortalizas, legumbres, frutos rojos, pescado...

-¿Y los suplementos vitamínicos?

-Hay que tener cuidado con ellos porque hay mucha leyenda urbana. Por ejemplo, con los carotinoides (los productos a base de zanahoria) se ha visto que determinados compuestos pueden prevenir una degeneración macular pero en ensayos clínicos hemos comprobado que pueden incrementar el riesgo de padecer un cáncer de pulmón en personas fumadoras. ¿Mi consejo? Llevar una dieta equilibrada y moderada.

Degeneración macular

-¿Qué líneas de investigación está desarrollando el Instituto?

-Tenemos en marcha tres líneas de investigación: córnea y superficie ocular, glaucoma y retina. También hacemos investigación clínica, una de ellas en el campo de la degeneración macular, que es una enfermedad que está creciendo debido al envejecimiento.

-¿Móviles, tablets y resto de pantallas no están quitando visión?

-La radiación que emite la pantalla de un móvil o una tablet es menor que la radiación solar. Si estamos un montón de horas delante del ordenador lo que vamos a notar es un picor de ojos porque al fijar la vista en la pantalla disminuye nuestra frecuencia de parpadeo. Lo que hay que hacer es usar pantallas con protección y descansar la vista.

-¿Y la contaminación ambiental?

-La contaminación ambiental lo que hace es generar molestias porque aumenta la sequedad en los ojos. Pero eso se resuelve con lágrimas artificiales que, hoy por hoy, es el producto más vendido en Asturias.

-Somos una de las comunidades más envejecidas del país, ¿cree que Asturias acabará teniendo el mayor volumen de personas operadas de cataratas de todo el país?

-No sé si tanto, pero claro, como vivimos más años acabamos desarrollando enfermedades propias del envejecimiento. No solo cataratas, también tenemos la degeneración macular. En mi consulta diaria lo que más veo son pacientes con miopía y degeneración macular.