Diez científicas de la Universidad de Oviedo, referentes internacionales en investigación

Diez científicas de la Universidad de Oviedo han sido incluidas como referentes en el indicativo del impacto internacional de la actividad investigadora. Los datos del Grupo de Investigación DIH sitúan a Asturias como la novena provincia con mayor número de científicas de alto índice de impacto del país. En la región hay 41 investigadores adscritos a la Universidad de Oviedo. De ellos, una decena de mujeres se encuentran entre las de mayor impacto de España. Las investigadoras son Isabel Álvarez Fernández, Ana Colubi, Olivia García Suárez, Eva García Vázquez, María Ángeles Gil, María Rosa Martínez Tarazona, Carmen Méndez Fernández, Rosa María Menéndez López, Covadonga Pevida García y Heather Stoll. El Grupo DIH toma como referencia los artículos publicados y las citas recibidas en las revistas de prestigio internacional en las áreas de química, biología, matemáticas, ciencias de la salud, de la tierra y de materiales.

Sin embargo, no incluye las ramas de Ciencias Sociales y Humanidades, para las que no existe una iniciativa similar, explica la Universidad de Oviedo que aclara además que el 'índice h' no es comparable entre ámbitos de investigación diferentes.

En la base de datos del Grupo de Investigación DIH puede verse el personal investigador más destacado a nivel nacional por área de conocimiento y también se ofrece una clasificación por provincias, donde aparecen los 41 investigadores que menciona de la Universidad de Oviedo, pertenecientes a siete especialidades y clasificados por su campo de investigación.