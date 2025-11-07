La gripe aviar pone los huevos por las nubes Diez claves que debe saber sobre una enfermedad que amenaza con volver a subir los precios de este producto básico

Los huevos están por las nubes. Su precio ha ascendido un euro desde que comenzó el año, en parte porque aumenta su consumo, y se avecina una nueva subida debida a la gripe aviar. Un incremento que amenaza con convertirlos en un producto de lujo para los consumidores y tras el que está un virus que ha obligado a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado a prohibir, a partir del lunes la cría de aves de corral al aire libre en ocho concejos de la región —Castropol, Corvera, Gijón, Gozón, Ribadesella, Tapia de Casariego, Vegadeo y Villaviciosa— ante la detección de varios focos de la enfermedad en distintos puntos del país. Estas son, según el Ministerio de Sanidad, algunas de las claves del H5N1.

1. ¿Qué es la gripe aviar?

La gripe aviar es una enfermedad infecciosa producida por el virus de la gripe, que afecta a las aves y de la que se tiene conocimiento desde hace más de cien años. Desde finales de 2003, se han registrado diversos brotes del virus de la gripe H5N1 en aves en distintos países del sudeste asiático, que se han ido extendiendo progresivamente a otras regiones del mundo.

2. ¿A qué aves puede afectar la enfermedad?

El virus puede afectar a un gran número de especies de aves, incluyendo aves de corral y silvestres. Las aves con una mayor susceptibilidad a la infección son las gallináceas, mientras que las anátidas (patos, gansos, cisnes…) son susceptibles, pero en muchos casos actúan sólo como portadoras.

3. ¿Qué síntomas muestran las aves afectadas?

Los signos clínicos de la gripe aviar son variables y dependen de la virulencia del virus y de las especies afectadas. El periodo de incubación es de dos días, seguido de una alta mortalidad que se produce entre los tres y los cinco días. Las lesiones más frecuentemente descritas son: congestión pulmonar, hemorragias y retención de líquidos. El resto de órganos y tejidos tienen una apariencia normal.

4. ¿Cómo se contagia?

Una vez introducido el virus dentro de una explotación avícola, al ser excretado por las heces y secreciones respiratorias, su transmisión y difusión se produce fundamentalmente así:

- Contacto directo con secreciones de aves infectadas, especialmente heces.

- Alimentos, agua, equipo y ropa contaminados.

- Vía aérea.

5. ¿Se pueden contagiar las personas?

En casos muy excepcionales, puesto que el virus H5N1 ha mostrado muy poca eficacia para transmitirse de las aves a las personas. Para que esto ocurra, se tiene que dar un contacto muy estrecho con animales enfermos. De hecho, hasta el momento sólo se han producido contagios en personas expuestas de forma muy directa a aves infectadas, principalmente en corrales, granjas o en mercados de animales vivos, y el número de casos humanos sigue siendo muy reducido en comparación con la cantidad total de aves afectadas.

6. ¿Qué posibilidades hay en Asturias de que se transmita a los humanos?

Tanto en España como en el resto de Europa no se produce casi nunca un contacto tan estrecho entre aves y seres humanos como el que se da en los países en los que se han registrado casos de gripe aviar en personas. Además, las condiciones higiénico-sanitarias en nuestro país son también muy distintas. Por este motivo, el riesgo de que se produzcan contagios en humanos en Europa es muy bajo y está limitado a aquellas personas que puedan tener un contacto muy estrecho con aves, que son las que deben extremar las medidas de precaución (trabajadores de granjas y personas en contacto con aves, servicios veterinarios, personal encargado de la eliminación de las aves afectadas…). Entre la población general, las posibilidades de contagio son en este momento «prácticamente cero».

7. ¿Qué medidas de precaución generales tenemos que adoptar?

Evitar el contacto con aves silvestres y, en caso de encontrarse algún ave enferma o muerta, comunicárselo a las autoridades veterinarias del Principado para proceder a su retirada y análisis.

8. ¿Nos podemos contagiar comiendo carne o huevos?

No. Hasta el momento, no hay ninguna evidencia epidemiológica de que el virus de la gripe aviar se transmita a los seres humanos a través de la cadena alimentaria.

9. ¿Qué pasa si tengo aves de corral?

Hay una serie de indicadores que pueden alertar sobre la presencia del virus. Por ejemplo, una disminución notable del consumo diario de pienso y agua; una reducción apreciable en la puesta de huevos durante más de dos días seguidos; una mortalidad superior a la media habitual durante una semana o cualquier otra circunstancia o conducta irregular de las aves que induzca a sospechar de la presencia de la enfermedad. Si observa estos síntomas, debe comunicarlos a las autoridades veterinarias del Principado.

10. ¿Qué medidas de precaución debo adoptar si tengo aves de corral?

Las personas que tienen aves de corral deben extremar las medidas de precaución, muy especialmente en las zonas de riesgo declaradas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en las que se hayan detectado casos:

- La primera recomendación es que se aseguren de que sus aves de corral no entren en contacto con aves silvestres, adoptando las medidas de aislamiento precisas en las zonas recomendadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Principado.

- Si observa un ave enferma o muerta por causas desconocidas, no debe tocarla, y debe comunicar este hecho a las autoridades veterinarias para llevar a cabo los análisis pertinentes.

- Las aves de corral no deben entrar en las casas y no debe dejar que los niños jueguen con ellas.

- Es también muy importante seguir unas mínimas normas higiénicas, como el lavado frecuente de manos. Sobre todo, después de haber estado en contacto con las aves. También es recomendable que deje los zapatos y los utensilios de trabajo del corral fuera de casa y que los limpie de la suciedad y de las heces que puedan arrastrar con jabones y desinfectantes, como la lejía.

- No debe suministrar a sus aves de corral agua o alimentos que hayan podido estar en contacto con aves silvestres. Debe asegurarse de la procedencia y estado sanitario de los alimentos que suministre a los animales.

- En los casos en los que la cría de aves se realiza al aire libre, la distribución de alimentos puede atraer a las aves silvestres, por lo que esta tarea se deberá realizar en el interior de los corrales para evitar el riesgo de contacto entre unas y otras. La cría de aves de corral al aire libre sólo debe realizarse en los lugares en los que no se haya decretado la prohibición de hacerlo por parte de las autoridades del Principado.

- Procure no acudir con sus aves de corral a cualquier lugar de concentración donde puedan infectarse o infectar a otros animales (ferias, mercados…).

- Además de estas medidas, deben también seguir unas mínimas normas higiénicas a la hora de manipular, desplumar y despiezar las aves.

- Como medida de precaución adicional, debe evitar el uso de utensilios, vehículos, jaulas… que puedan haber estado en contacto con restos o heces de aves enfermas o muertas hasta que sean desinfectados, ya que esto puede facilitar la propagación de la enfermedad a otras granjas o instalaciones.