«Es difícil comprender el daño que he hecho. Pido perdón porque yo no soy esa persona» El acusado de agredir en Siero y Noreña a cuatro mujeres con un martillo en la cabeza para robarles acepta 9 años de prisión. La Fiscalía pedía 24

Encapuchado e intentando ocultar su rostro. Así entró en la sala del Penal número 3 de Oviedo el acusado de robar a cuatro mujeres en los portales de sus viviendas de Siero y Noreña, tras golpearlas con un martillo en la cabeza. La Fiscalía del Principado de Asturias pedía para él una pena de prisión de 24 años pero tras alcanzar un acuerdo de conformidad ha sido condenado a 9 años de prisión. El procesado, al finalizar la vista se dirigió a dos de las víctimas que estaban en la sala para pedirles perdón.

La reducción de la pena de prisión se acordó tras aplicar al acusado los atenuantes de drogadicción y reparación parcial del daño causado a sus víctimas, que supuso que la Fiscalía modificara su petición inicial de 24 años a 20, esto es, tres años de cárcel por cada uno de los delitos de robo con violencia e intimidación y dos por el de lesiones.

Además de los atenuantes, y debido al tipo de delitos cometidos, se le aplicó el artículo número 76 del Código Penal que redujo la pena hasta los 9 años, que será el tiempo efectivo que pasará en prisión.

Esto es así porque este artículo concreto, recoge que en determinados delitos, se aplique el triple de la pena que corresponde al delito de mayor gravedad. En este caso, el de robo con violencia para el que se pedía tres años de cárcel. Por este motivo finalmente, R. F. F. ha sido condenado a nueve años de prisión.

El procesado también deberá indemnizar a sus víctimas, de hecho, parte de esa indemnización ya fue abonada por parte del padre del procesado, 1.000 euros a cada una de ellas. Con todo, aún deberá pagar cuantías que oscilan entre los 9.000 euros y los 1.920 que hacen un total de 17.080 euros de indemnización.

Pide perdón

El acusado aprovechó su turno de palabra, al finalizar la vista, para dirigirse a dos de sus víctimas que acudieron a los juzgados y pedirles perdón. «Es difícil que comprendáis lo que hice, yo no lo comprendo. Les pido perdón porque yo realmente no soy esa persona. Es difícil comprender el daño que he hecho», aseveró.

La propia jueza se dirigió al acusado alentándole a que «lo que tiene que hacer usted es dejar las drogas. Espero que le vaya bien».

A la salida del juzgado, su abogado, Guillermo Sánchez, reiteró el arrepentimiento de su defendido. «Él está muy arrepentido no solo ahora sino desde el primer momento porque cuando hace esto él no es consciente, es una persona habitualmente extraordinaria, un chaval completamente normal y bueno pero que pierde el control por las drogas».

Un elemento que no pasó por alto ni a las propias víctimas que sufrieron los ataques del condenado cuando fueron abordadas en los portales de sus domicilios de forma sorpresiva y atacadas en la cabeza con un martillo. La abogada de una de ellas explicó que «todas» mantuvieron una actitud de «empatía» sobre todo con la familia del acusado, debido a los problemas de drogadicción del acusado. «Ninguna del as vícimas hizo sangre de esta situación», aseguró Nélida Fernández.

Con todo, el acusado por estos delitos tiene pendiente otro juicio por el homicidio de Ciudad Naranco. Este mismo verarno, R. F. F. y tras una investigación policial de ocho años, fue acusado como presunto autor del homicidio de Alfredo Suárez Suárez, que apareció en su almacén ubicado en la calle Coronel Bobes, después de que sorprendiese al detenido, que inicialmente había entrado a robar. Actualmente el caso se encuentra en fase de instrucción.