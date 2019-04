«Es muy difícil encajar las semanas enteras sin clase con el trabajo de los padres» La Federación Miguel Virgós pide medidas «reales» para conciliar e insta a analizar el «desastroso resultado» de los cambios en Cantabria O. ESTEBAN GIJÓN. Martes, 2 abril 2019, 03:51

Las posiciones son tan distintas que parece imposible que en el futuro padres y docentes se vayan a poner de acuerdo. Hasta 2015 todo parecía en orden. El curso escolar era el que había sido siempre: de septiembre a junio, con vacaciones en Navidad, Semana Santa y verano y algún que otro puente festivo. Pero hace ahora cuatro años los sindicatos plantearon modificar el calendario para establecer cinco periodos de vacaciones, mirando de reojo lo que se hace en otros países y defendiendo en todo momento motivos pedagógicos para el cambio. Fue como abrir la caja de los truenos. Es más, aquella propuesta sirvió incluso para que algunas asociaciones de padres y madres pusieran en duda, tantos años después, las ventajas de la jornada continua escolar, implantada en prácticamente todos los centros públicos. En ambas cuestiones el mensaje es el mismo: los problemas para conciliar. ¿Qué hacer con los niños en vacaciones?

No se ha vuelto a plantear oficialmente ese aumento de periodos vacacionales, pero ya en este curso se introdujeron dos tiempos de descanso algo más largos que un simple puente en el primer y el segundo trimestre. La semana pasada resurgió el debate. Tras la reunión entre las partes para aprobar el calendario, el sindicato ANPE dejó claro que no estaba de acuerdo con lo aprobado. La junta de personal docente volvía a insistir en las bondades de una semana completa de vacaciones en carnaval. Las familias se negaron. «Nuestra propuesta se encamina cada curso escolar a encajar la distribución de los días no lectivos sin aglutinarlos en largos periodos que conlleven a que desde las familias, para organizar la custodia de sus hijos menores, necesiten solicitar en los diversos trabajos, periodos vacacionales de muy difícil encaje en la normal situación laboral de la mayoría de los trabajadores en nuestra comunidad». Así de claro lo ha dejado la Federación de AMPAS de la enseñanza pública Miguel Virgós.

«El calendario aprobado cada año por la Administración debería ir acompañado de medidas de conciliación reales para los periodos vacaciones y de descansos largos». Primera llamada, para el Principado. Segunda, para los docentes: «Que los descansos intertrimestrales lo sean para que realmente el alumnado descanse, sin cargarles de penosas y excesivas tareas para realizar en casa».

Sostienen que una cosa es distribuir los festivos «para acortar largos y desiguales trimestres», pero que ampliar eso a una semana completa «representa un periodo vacacional más» que, dicen, no tiene nada que ver con la necesidad pedagógica de descanso. En la Miguel Virgós parecen hartos de que las miradas se giren hacia Cantabria, que adoptó el modelo planteado en Asturias, el de cinco vacaciones al curso. «Invitamos a que las familias se pongan en contacto con esa comunidad para informarse del desastroso resultado que está dando su implantación».