La diócesis se renueva con 31 nombramientos, la mayoría por la jubilación de sacerdotes Jorge Cabal, nuevo párroco de San Lorenzo, en Gijón. / A. G.-O. El histórico capellán del Sporting, Fernando Fueyo, será sustituido en la parroquia de San Nicolás de Bari por Iván González Collado LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Miércoles, 3 julio 2019, 03:14

Se avecinan cambios en una treintena de parroquias. Como cada inicio de verano, el Arzobispado de Oviedo ha previsto una renovación de cargos que, este año, conlleva el nombramiento de 31 párrocos y diáconos, además del delegado episcopal de enseñanza, cargo en el que Miguel Ángel Solís sustituirá a Pilar Hernández. Como su antecesora, Solís, casado y con hijos, es profesor de Religión. Para llevar a cabo esta remodelación se han tenido en cuenta las necesidades de la diócesis, principalmente por la jubilación de un buen número de párrocos. También se da destino al diácono y a cuatro de los cinco sacerdotes ordenados este año en Asturias. Los cambios se harán efectivos en septiembre.

De los 31 nombramientos, once corresponden a la Vicaría de Oviedo-Centro. En la capital, el cambio más relevante es la llegada de Andrés Pérez Díaz a la parroquia de San Lázaro. También se ha designado a José Manuel Rodríguez Fueyo como vicario parroquial -coadjutor- de San Juan el Real, donde continúa como párroco Javier Suárez. El único nombramiento en Siero es el de Sergio Andrés Santa, como vicario parroquial.

A la Vicaría de Gijón-Oriente corresponden siete de los movimientos ordenados por monseñor Jesús Sanz Montes. El más destacado es el relevo de Fernando Fueyo -capellán del Sporting de Gijón- que, en 1983, fue el primer sacerdote designado para la entonces recién creada parroquia de San Nicolás de Bari. Cumplidos los 82, y tras la prórroga de un año que le concedió el arzobispo, le llega el momento de la jubilación. Iván González Collado, párroco de Santa María de Salas desde hace más de una década, será quien continúe su labor. Por otro lado, el vacío que dejó el pasado mes de mayo la inesperada muerte, a los 62 años, de Herminio González Llaca -titular de la céntrica parroquia de San Lorenzo durante quince años- lo ocupará Jorge Cabal. Ovetense de 43 años, actualmente desarrolla sus labores como párroco de Santa María de Villaviciosa. Y para sustituir a Cabal, se trasladará a Villaviciosa a Sergio Martínez Mendaro, actual rector del Seminario.

En Avilés, José María Murias, histórico párroco de Llaranes, enfermo desde hace años, da un paso atrás y es nombrado adscrito a la unidad pastoral que une Llaranes y El Pozón. Al frente de la misma el arzobispo ha situado a Segundo Fernández Arias, que durante una década fue cura en Colunga y posteriormente pasó por Mieres y Piedras Blancas (Castrillón). Hace un año, el arzobispo había nombrado vicario de la unidad pastoral de Llaranes-El Pozón a Alfonso Abel Vázquez. Su traslado de las parroquias de La Carriona, Versalles y La Magdalena motivó una recogida de firmas entre los feligreses que querían que se quedase, sin éxito. Ahora sorprende que no vaya a ser él quien se quede al frente de Llaranes y El Pozón, donde es muy querido, ya que los nombramientos de ayer del arzobispo incluyen su traslado al arciprestazgo del Caudal. Será el párroco de Santa Cruz de Mieres, Santa María de Figaredo, la Sagrada Familia de Santullano y capellán del Hospital Álvarez-Buylla. En la comarca avilesina solo se produce un cambio más, Alejandro Soler, párroco de Las Vegas y Molleda, asumirá también Villa tras la jubilación del párroco anterior.

En el Caudal, Enrique Iglesias, cura de Nembra -también de Piñeres y Soto- ha tenido que jubilarse de forma forzosa. «Me dio un ictus en febrero, pero por suerte casi no me han quedado secuelas», afirmaba ayer desde la Casa Sacerdotal de Oviedo. «Yo ya di muchas misas, me ordené en 1964 y ahora tengo 83; eso sí, echaré una mano si hace falta», promete. Será sustituido por Celestino Riesgo Iglesias. Miguel Vilariño Suárez, de Oviedo y de 26 años, será el diácono adscrito a la parroquia de San Martín de Moreda.

En el suroccidente, César Gustavo Acuña Dos Santos se encargará, junto a Juan José Blanco, de las unidades pastorales de Cangas del Narcea, Posada de Rengos, Colimea y Tebongo. De origen argentino, se ordenó en mayo de 2015 y fue destinado al Arciprestazgo de Llanes. Atrás quedarán los cuarenta años al servicio de los feligreses de Cangas del Narcea de don Jesús Bayón, que se jubilará en octubre. Llegó a la villa el 1 junio del 79 y se ha ganado el respeto y el cariño de los cangueses. «Me jubilo con 81 años, tampoco soy tan 'jovencín'», confesó entre risas.

«Sumar esfuerzos» es el objetivo de la nueva reorganización en el arciprestazgo de Villaoril, donde el párroco de Luarca, Jesús Emilio Ménendez, asumirá las parroquias de San Bartolomé de Otur y Santiago de Arriba, quedando José Antonio García Siñeriz como adscrito. Juan Luis Monzón Viera se convertirá en párroco de San Cosme de Villacondide, Santa María de Coaña y San Juan de Trelles tras la jubilación de Constantino Rodríguez y Jorge Luis Fernández sustituirá en Tapia a Andrés Pérez, quien se marcha para la unidad pastoral de San Lázaro en Oviedo.

El costarricense Allan Eduardo Cerdas se traslada desde Tineo para convertirse en el nuevo párroco de Grandas de Salime, Pesoz, San Martín y Villanueva de Oscos. Y el salvadoreño Diego Fernando Cruz será el nuevo vicario de esta zona. Quien también se despide del suroccidente será Allan Eduardo Cerdas Gamboa, vicario parroquial de Tineo. Su próximo destino serán las parroquias de San Salvador de Grandas de Salime, Santiago de Pesoz, San Martín y Villanueva de Oscos. En su lugar llegará el recién ordenado sacerdote Miguel Ángel Bueno Sierra, natural de Llanes.