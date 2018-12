Un directivo de Vipasa, despedido por manipular la máquina de fichar La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, en una comparecencia en la Junta. / EFE Además de modificar sus horarios de entrada y salida, el Principado le acusa de «tomar decisiones arbitrarias» y de «abuso de confianza» AIDA COLLADO GIJÓN. Jueves, 20 diciembre 2018, 04:49

El Principado despidió el pasado 16 de octubre al director de administración de la empresa pública Vipasa, César Javier Sánchez Menéndez, por la «manipulación sistemática de la máquina automática de fichar». Algo que al parecer podía llevar a cabo «aprovechando su condición» de administrador del sistema de fichaje.

La consejera de Servicios y Derechos Sociales detalla la situación en una respuesta realizada al diputado del grupo parlamentario popular José Agustín Cuervas-Mons, que interpeló sobre lo sucedido al Consejo de Gobierno. En su pregunta, el parlamentario buscaba conocer «cuáles fueron los motivos del despido del director de administración de la empresa pública Vipasa, César Javier Sánchez Menéndez, y en qué fecha se produjo su despido».

Varela va más allá y explica que «esta modificación sistemática» se producía, al menos, desde marzo de 2017. Antes, no puede saberse, ya que el histórico de la máquina de fichajes no llega a fechas anteriores. Cambiaba «sus propios fichajes de entrada y salida, con objeto de hacer cuadrar a fin de mes las horas de trabajo reglamentarias, que de otra forma no habría cumplido». Dichas alteraciones se producían modificando, el mismo día, o sobre jornadas anteriores, la hora real de entrada por otra más temprana. También variaba su horario de salida, registrando con varias horas de antelación una supuesta salida posterior. Además, hacía constar numerosos fichajes de trabajos externos sin justificar.

Existen otros motivos añadidos para el despido, según Varela: «La toma de decisiones arbitrarias, la actitud pasiva respecto a las instrucciones de gerencia, el abuso de confianza y la dejación de funciones».