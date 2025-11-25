El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Directo 25N en Asturias con Karilenia, Susana y Dolores en la memoria
Asistentes a la manifestación del 25N en Asturias del año pasado. Mario Rojas
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Directo: 25N en Asturias con Karilenia, Susana y Dolores en la memoria

Asturias llega a este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con tres mujeres asesinadas por sus parejas este año

Isabel Gómez

Isabel Gómez

Gijón

Martes, 25 de noviembre 2025, 08:52

09:16

Jornadas como la de hoy son una invitación a la reflexión y a la reclamación de medidas y acciones que frenen una lacra que el año pasado acabó con la vida de 137 mujeres y niñas fueron al día .

08:45

El principal acto institucional del día en Asturias , encabezado por el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el resto del Consejo de Gobierno, tendrá lugar en Grado a partir de las 11 horas bajo el eslogan ' Oír, ver y no callar. Rompe el patrón '.

08:43

Directo: 25N en Asturias

Buenos días. Hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Durante toda la jornada, en Asturias y el resto de España, se sucederán las concentraciones y actos de reivindicación y homenaje a las víctimas.

En la memoria, tres ausencias: Karilenia Charles, Susana Sierra y Dolores Fernández , las tres mujeres asesinadas por sus parejas este año en Asturias.

