Directo: 25N en Asturias con Karilenia, Susana y Dolores en la memoria

08:45

El principal acto institucional del día en Asturias , encabezado por el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el resto del Consejo de Gobierno, tendrá lugar en Grado a partir de las 11 horas bajo el eslogan ' Oír, ver y no callar. Rompe el patrón '.

En cuanto a la manifestación, se celebrará esta tarde en Avilés . Comenzará a las 19 horas en la plaza Vaticano bajo el eslogan ' El machismo nos cuesta la vida '.

﻿ Así serán los actos que se tendrán lugar este martes.