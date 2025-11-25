Directo: 25N en Asturias con Karilenia, Susana y Dolores en la memoria
Asturias llega a este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con tres mujeres asesinadas por sus parejas este año
Gijón
Martes, 25 de noviembre 2025, 08:52
09:16
Jornadas como la de hoy son una invitación a la reflexión y a la reclamación de medidas y acciones que frenen una lacra que el año pasado acabó con la vida de 137 mujeres y niñas fueron al día .
08:45
El principal acto institucional del día en Asturias , encabezado por el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el resto del Consejo de Gobierno, tendrá lugar en Grado a partir de las 11 horas bajo el eslogan ' Oír, ver y no callar. Rompe el patrón '.
En cuanto a la manifestación, se celebrará esta tarde en Avilés . Comenzará a las 19 horas en la plaza Vaticano bajo el eslogan ' El machismo nos cuesta la vida '.
08:43
Directo: 25N en Asturias
Buenos días. Hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Durante toda la jornada, en Asturias y el resto de España, se sucederán las concentraciones y actos de reivindicación y homenaje a las víctimas.
En la memoria, tres ausencias: Karilenia Charles, Susana Sierra y Dolores Fernández , las tres mujeres asesinadas por sus parejas este año en Asturias.
-
