Protesta de sanitarios el pasado mes de octubre en el HUCA. J. C. Román

Directo: última hora de la huelga de medicos en Asturias

Arranca un paro de cuatro días en todo el país y a la que están llamados 3.800 facultativos en la región. Exigen un estatuto que recoja la singularidad del trabajo médico

Chelo Tuya

Gijón

Martes, 9 de diciembre 2025, 10:32

11:02

Así han sido las primeras horas de la huelga de médicos en Asturias:

Directo: última hora de la huelga de medicos en Asturias

Centros de primaria sin respuesta y anulación de citas especializadas

10:50

Primeras previsiones del Simpa

«Buen seguimiento de la huelga, del 60% de media y, en algunos servicios, del 90%, en el HUCA. Todo a pesar de los servicios mínimos», dicen desde el sindicato médico

10:48

Colapso en las líneas telefónicas de los centros de salud

«Hubo una incidencia con la línea de una compañía y hubo que activar líneas de respaldo». Ni citas ni recetas ni nada se puede hacer hasta que se resolvió el fallo. «Se recuperó a partir de las diez de la mañana», explican desde el Gobierno regional.

10:15

Secretario de Estado de Sanidad

Javier Padilla, defendió en declaraciones a La 1 de RTVE que el borrador propuesto «atiende todas las reivindicaciones» de los profesionales de la Sanidad. Explicó que hay competencias traspasadas ya a las comunidades autónomas, como las horas de guardia. De momento, dejó claro que la convocatoria de huelga no supondrá la retirada del borrador.

10:14

Plataforma de Médic@s del Sespa

Salida de guardia y, directa, a la protesta. Carolina García es médica y, además, portavoz de la plataforma. Su voz suena cansada a las 9 horas. Sale de una guardia, pero a las 12 estará en la protesta que todos los sindicatos han convocado para hoy, ante el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

10:12

Mensaje del Simpa

«Tenemos por delante cuatro días de huelga. Las huelgas siempre han sido un gran sacrificio para los médicos, no por el impacto económico, que nunca fue lo primero para nosotros, sino por nuestros pacientes. Por ellas y por ellos nos hemos sacrificado para darles la mejor atención. Fuimos los primeros de la clase para llegar a la carrera de medicina en la que nos sacrificamos durante diez o once años para poder llegar a formarnos como especialistas. »

10:12

«Vas a ver el sistema sanitario arder»

El Simpa ya calificó de «catástrofe total» la convocatoria de huelga. El mensaje a la ministra es el siguiente: «Hoy venimos a decirte que, de tanto jugar con ella, se te ha caído la cerilla. Prepárate porque vas a ver el sistema sanitario arder. Estamos hartos de trilerismo, demagogia barata y absurdeces disfrazadas de ideología. Tras cuatro días de huelga, que se suman al puente de diciembre y con los festivos de Navidad a la vuelta de la esquina, solo quedará ceniza y tierra quemada».

10:10

Concentraciones durante la huelga

Los huelguistas celebrarán, también, cuatro macro concentraciones, todas al mediodía. La de hoy, primer día de huelga, será ante el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El miércoles 10, la concentración será ante el gijonés Hospital de Cabueñes. El jueves 11, en la ovetense plaza del Carbayón, frente a la sede del Sespa. Finalmente, el viernes 12, será ante el avilesino Hospital San Agustín.

10:06

Teléfonos sin respuesta

Desde las 8 de la mañana, lograr una cita en el centro de salud se ha convertido en una misión imposible. Las llamadas suenan y suenan sin respuesta. Da igual insistir. Durante más de una hora, la situación es la misma: llamadas, tonos sin respuesta y se cuelga la conexión automáticamente. La huelga médica que arrancó hoy en todo el país y que se prolongará durante cuatro días ya se hace notar

09:05

Servicios mínimos

El Principado ha fijado unos servicios mínimos que los facultativos consideran «excesivos». Los principales criterios utilizados han sido los siguientes:

﻿–Atención al 100 % del personal de guardia y médico en servicios esenciales.

09:04

Red pública y concertada

La huelga no afecta únicamente al servicio público gestionado por el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), sino también a los de la sanidad concertada, es decir, aquellos centros de la red concertada del Principado como, por ejemplo, el Hospital de Jove podrían verse implicados.

09:03

Se trata de la tercera huelga médica en seis meses y, además de exigir que se respeten las singularidades de su profesión, los médicos también piden acabar con las guardias de 24 horas

08:59

Estos paros de cuatro días, 9, 10, 11 y 12 de diciembre, llegan en plena epidemia de gripe, aunque desde el Simpa aseguran: «No se dejará sin atender a ningún paciente que de verdad lo necesite».

08:56

¿Por qué esta huelga de médicos?

La comunidad médica, de forma unánime tanto en toda España como en Asturias, con el respaldo de todos los sindicatos, desde el especializado Sindicato Médico (Simpa), hasta los demás (UGT, CC OO, CSIF), incluida la Plataforma de Médic@s del Sespa convoca estos cuatro días de huelga para frenar la modificación del Estatuto Marco del Personal Estatutario. El borrador que ha presentado la ministra de Sanidad, también médica, Mónica García, crea un nivel laboral, el Grupo 8 que, además de a los médicos, incluye Enfermería, Optometría o Fisioterapia. Los médicos rechazan compartir grupo con otras categorías sanitarias «a las que no se les exige, como a nosotros, cuatro o cinco años de especialización sanitaria, además de una carrera de seis años». El otro punto de conflicto es el relativo a las guardias. Sanidad propone reducirlas de 24 a 17 horas, salvo cuando no sea posible por necesidades del servicio. Para el Simpa, esa salvedad «mantiene la situación tal y como está, con jornadas extraordinarias obligatorias e ilimitadas que se retribuyen por debajo de la jornada ordinaria y no cuentan a efectos de jubilación».

08:53

Buenos días. Arranca una huelga de médicos en todo el país y a la que están llamados 3.800 facultativos en Asturias. En la región la convoca el Sindicato Médico del Principado (SIMPA) y se prolongará hasta el próximo viernes con paros totales dentro de la protesta nacional impulsada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos.

