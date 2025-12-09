Directo: última hora de la huelga de medicos en Asturias

10:12

Mensaje del Simpa

«Tenemos por delante cuatro días de huelga. Las huelgas siempre han sido un gran sacrificio para los médicos, no por el impacto económico, que nunca fue lo primero para nosotros, sino por nuestros pacientes. Por ellas y por ellos nos hemos sacrificado para darles la mejor atención. Fuimos los primeros de la clase para llegar a la carrera de medicina en la que nos sacrificamos durante diez o once años para poder llegar a formarnos como especialistas. »

Ahora tenemos por delante cuatro días en los que tenemos que parar para darles la mejor atención a las personas enfermas que nos necesitan. Sacrificarse no tiene porqué ser sinónimo de sufrir es sinónimo de que nos importan, de que perseveramos y que apostamos por aquello en lo que creemos. Por eso, ahora más que nunca, unidas lo conseguiremos«, afirmó su portavoz, Samuel García.»