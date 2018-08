Doble de agua para los perros Eva Rodríguez refresca a 'Elisa', tras sacarla de la jaula. / MARIO ROJAS El albergue de animales de Oviedo aumenta las raciones y presta más atención a los canes más viejos DANIEL LUMBRERAS OVIEDO. Martes, 7 agosto 2018, 04:02

En la capital asturiana es poco habitual superar los treinta grados, agravados por la elevada humedad y la escasa brisa. Locales y foráneos buscan defenderse de la canícula echando mano de la sombra, un gorro o incluso el paraguas. Otros, en cambio, dan la bienvenida al poco pródigo sol con toallas y trajes de baño, sobre todo en Santullano o el Campo de San Francisco.

Pero los 199 perros y 25 gatos del albergue de animales municipal, que ayer llegó a los 35 grados, no soportan tan bien que el mercurio suba. Estos días precisan de más atención que nunca, señala la coordinadora de adopciones del albergue, Eva Rodríguez: «Hay más pelo de lo normal en las jaulas, se intenta cepillarlos más para librarlos de esa capa». También, hay que «anclar los bebederos, para que no hagan de piscina con ellos para refrescarse. Desde por la mañana tiraron tres, en invierno no lo hacen», cuenta, mientras atiende a 'Elisa', que no se resiste a meter las patas en su cuenco.

La ola de calor, explica la profesional, afectó «más a los mastines. Están más aplacados que cualquier otro día. Los abuelinos no se mueven apenas». Si en invierno los perros aguantan con un cubo entero de agua, «en verano lo vacían. Se pasa por la tarde porque están bebiendo más de lo habitual y además se evapora». Los animales, asimismo, se quedan sin salir: «No abrimos los patios porque allí quema más que en la jaula». A ello se une que el albergue está encajonado en el valle de La Bolgachina, con lo que se nota aún más que «está haciendo mucha humedad».

La instalación se enfrenta siempre a que las llegadas superan las salidas. Desde mayo hasta ayer recogieron 156 animales, de los que solo 42 fueron recuperados por sus dueños. Con todo, Rodríguez no se desanima y concluye con optimismo: «Hay un calor que tantos los más jóvenes como las más ancianos llevan muy bien. El calor de un hogar».