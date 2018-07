Docentes asturianos temen que la falta de anonimato influyera en las oposiciones

El rigor de las oposiciones docentes tiene soliviantados a los afectados. Interinos con años de experiencia obtuvieron 0,50 puntos y otros no fueron ni calificados por quedar por debajo del mínimo. Todo ello en el examen celebrado el 23 de junio para aspirar a las 630 plazas ofertadas en Secundaria y FP.

La Asociación de Docentes Interinos (ADIA) lamenta la ausencia de anonimato. «Seguimos siendo de las poquísimas comunidades autónomas donde no existe en la primera prueba», indican en un comunicado. «En una comunidad pequeña, donde hay muchas posibilidades de coincidir con miembros del tribunal que conozcan a opositores, sobran los comentarios», deslizan. El colectivo considera que los tribunales «se ven presionados por unos tiempos muy cortos» marcados desde la consejería para que el 13 de julio estuviera resuelta esta primera fase. «Solo deben pasar a la popularmente conocida como 'encerrona' cinco personas por plaza, todos los demás serán calificados con 4,9 hacia abajo», indica ADIA en un comunicado. Así, de 302 candidatos para Matemáticas, aprobaron 40. «No entendemos que no haya plazo de reclamación al finalizar la primera prueba, tal y como se hace en otras comunidades», protesta la asociación.

Para la confederación Stes intersindical, las pruebas son «un fiasco como nunca antes había ocurrido». La central entiende que en el fondo las pruebas no cumplen con el mandato de la UE de atajar la temporalidad en el sector público; aunque el objetivo es situarla por debajo del 8% «se observan indicios de que la reducción de la interinidad no solo no va a tener la efectividad buscada, sino que puede peligrar la continuidad de una buena parte del profesorado interino al no superar las pruebas».