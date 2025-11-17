Dolor contenido en el funeral por Natalia Menéndez en Grullos Amigos de la joven, de sus padres y abuela arropan a la familia en un funeral celebrado en la iglesia de Santa María

Cristina Del Río Avilés Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:46

A Natalia Menéndez la llevan llorando desde que el pasado sábado sufrió una puñalada mortal, pero la sinrazón de su fallecimiento ha llenado de pesar a un concejo, el del Candamo, que este lunes arropó a la familia en el último adiós a la joven en la Iglesia de Santa María de Grullos.

Todavía quedaban lágrimas, sobre todo de su madre y de su tía que, presa de la emoción, tuvo que ser asistida durante la misa por el eterno descanso de su sobrina de veinte años. Para ellos habían dejado libres los bancos delanteros del pequeño templo, que desde media hora tenía ya ocupados todos los asientos traseros por las vecinas de mayor edad. No hubo sitio para todos, ni siquiera permaneciendo de pie, por eso el exterior fue una prolongación de una contenida despedida religiosa.

Lo fue desde el primer momento. Desde que la comitiva fúnebre llegó desde el tanatorio, a apenas 70 metros, hasta la iglesia. Allí esperaban principalmente vecinos que querían ofrecer su apoyo moral a una familia rota por la tragedia, después de que el sábado la cuñada de Natalia le asestara, al menos, una puñalada mortal. Esta joven tiene, al parecer, problemas mentales. Ni un susurro ni una palabra. Un escrupuloso y respetuoso silencio recibió a los amigos más cercanos, a los que permanecieron junto a la familia hasta el último minuto en el tanatorio.

Del coche de la funeraria se bajó Javier, el padre de Natalia, al que los últimos vecinos le dieron el pésame. Fueron rápidos, tan solo unas palabras, una presencia que decía: 'No estáis solos'. En otro coche llegó la madre, Josefina, menos entera que su marido.

Paco Rodríguez Villacorta, párroco de la Unidad Pastoral de Candamo, ofició un funeral que siguió la tónica del ambiente exterior. Sin concesiones a la emoción o la lágrima, optó por reconfortar a la familia con la palabra de Jesús. Recordó el sacerdote que solo hay un camino y los fieles no deben apartarse de él, que el hombre ha sido creado para amar a Dios pero, como señaló, la cuestión no es solo saberlo, sino saber vivirlo. «Todos los acontecimientos que Dios nos pone, si los vivimos de acuerdo con la Palabra, con la voluntad de Dios, son para nuestra salvación porque solo lo que Dios quiere es que todos nos salvemos, quiere darnos a todos el Reino de losCielos, la vida eterna», exclamó.