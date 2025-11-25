Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas

E. C. Gijón Martes, 25 de noviembre 2025, 12:36 Comenta Compartir

Los comercios del Principado de Asturias se preparan para la gran campaña de compras del año, con motivo de las fiestas navideñas. El aperitivo será la celebración de un 'black friday' repleto de ofertas y que cada año abarca un mayor periodo de tiempo, y el pistoletazo 'oficial' de la campaña de Navidad será el encendido de las luces en ciudades y centros comerciales. Para atender la afluencia de gente y dar facilidades a los compradores, esta época es además la que suma un mayor número de domingos y festivos con apertura al público, lo que no obstante precisa de la autorización previa del Principado. En Asturias los días en los que se permite la apertura de grandes comercios en domingos y festivos se consensúa cada año en el seno del Consejo Asesor de Comercio, en el que están representados los diferentes subsectores comerciales (pequeños comercios, supermercados y grandes empresas de distribución), junto a la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) y los sindicatos UGT y CCOO.

En su reunión de finales del año pasado fijó diez días de apertura al público en 2025, de los que cuatro se han fijado para el tramo final del año, con motivo de las compras de Navidad. Estos serán los domingos y festivos de apertura de las grandes superficies en Asturias de cara a las navidades:

-Domingo 30 de noviembre

-Sábado 6 de diciembre

-Domingo 21 de diciembre

-Domingo 28 de diciembre

-Domingo 4 de enero

Los grandes centros comerciales sí podrán abrir sus zonas de ocio y gastronomía (no las comerciales) otras jornadas festivas, como el lunes 8 de diciembre y el jueves 25 de diciembre.

Recientemente el Consejo Asesor de Comercio fijó también los diez domingos y jornadas festivas de apertura que se permitirán en 2026, que además del mencionado 4 de enero, víspera de la Noche de Reyes, incluyen los días 11 de enero, 2 de abril (Jueves Santo), 16 de agosto, 12 de octubre, 2 de noviembre, 29 de noviembre, 8 de diciembre, 20 de diciembre y 27 de diciembre.