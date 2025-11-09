El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Dos rescates en dos horas: una caída de un escalador en Sariego y un atrapado en un pedrero en Valdés

Los Bomberos de Asturias trasladaron a uno de ellos al HUCA y atendieron en el lugar al otro rescatado

E. C.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:08

Los Bomberos de Asturias rescataron este domingo a dos hombres en apenas dos horas. El primero fue alrededor de las tres de la tarde: un hombre que estaba practicando escalada en la Peña de los Cuatro Jueces, en Sariego, sufrió una caída desde unos seis metros.

Los Bomberos acudieron a bordo del helicóptero medicalizado y lo trasladaron al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Mientras el operativo se encontraba aún en el hospital trasladando al herido, recibieron otra llamada, rondaban las cinco de la tarde y otro hombre se había quedado atrapado en un pedrero en la playa valdesana de Cueva.

El hombre sufría calambres musculares en las extremidades, lo que le dificultó poder salir del lugar en el que se encontraba. Los rescatadores desplegaron más de 40 metros de cable desde el helicóptero para poder extraer al afectado de la zona.

Una vez fuera de peligro, fue atendido por los efectivos en el mismo lugar sin que fuese necesario, en un primer momento, trasladarle a un centro médico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  2. 2 «La jubilación será para los que trabajaron, yo me lo pasé muy bien»
  3. 3 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  4. 4 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  5. 5 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor y «apasionado defensor de la palabra»
  6. 6 Atascos y «altísima asistencia» en la segunda jornada de oposiciones a la sanidad asturiana: «Hay mucha competencia»
  7. 7 Dos heridos en la colisión entre una moto y un coche en la AS-II
  8. 8 Las luces de Navidad en Gijón: desde arcos con guirnaldas en el Muro hasta globos gigantes en El Natahoyo
  9. 9

    «Vienen tiempos muy buenos para la industria láctea, pero sobre todo para los ganaderos»
  10. 10

    Pasionaria vuelve a Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Dos rescates en dos horas: una caída de un escalador en Sariego y un atrapado en un pedrero en Valdés

Dos rescates en dos horas: una caída de un escalador en Sariego y un atrapado en un pedrero en Valdés