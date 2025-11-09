Dos rescates en dos horas: una caída de un escalador en Sariego y un atrapado en un pedrero en Valdés Los Bomberos de Asturias trasladaron a uno de ellos al HUCA y atendieron en el lugar al otro rescatado

E. C. Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:08

Los Bomberos de Asturias rescataron este domingo a dos hombres en apenas dos horas. El primero fue alrededor de las tres de la tarde: un hombre que estaba practicando escalada en la Peña de los Cuatro Jueces, en Sariego, sufrió una caída desde unos seis metros.

Los Bomberos acudieron a bordo del helicóptero medicalizado y lo trasladaron al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Mientras el operativo se encontraba aún en el hospital trasladando al herido, recibieron otra llamada, rondaban las cinco de la tarde y otro hombre se había quedado atrapado en un pedrero en la playa valdesana de Cueva.

El hombre sufría calambres musculares en las extremidades, lo que le dificultó poder salir del lugar en el que se encontraba. Los rescatadores desplegaron más de 40 metros de cable desde el helicóptero para poder extraer al afectado de la zona.

Una vez fuera de peligro, fue atendido por los efectivos en el mismo lugar sin que fuese necesario, en un primer momento, trasladarle a un centro médico.