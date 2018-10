«Duele mucho más morderse la lengua que el pinchazo para donar» El músico y profesor Manuel Paz, en el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos. / MARIO ROJAS Donando sangre con... El músico mierense, que ya donó en República Dominicana y lo intenta en cada país que va, se une sin dudarlo a la campaña solidaria de EL COMERCIO JESSICA M. PUGA Gijón Miércoles, 31 octubre 2018, 03:46

Manuel Paz (Ujo, Mieres, 1960) pudo haber sido receptor antes que donante. Una amputación en su mano casi le impide volver a tocar la guitarra. La música le hizo donante. En concreto, un concierto de la Orquesta de Cámara de Siero (Ocas) para cuya entrada se pedía sangre y no dinero. Manuel no dudó en participar en la campaña 'Donando sangre con...' de EL COMERCIO.

-Donante habitual, ¿desde cuándo?

-Desde hace muchos años. Tenía la vocación de hacerme donante. El desencadenante fue un concierto que hicimos con la Orquesta de Cámara de Siero en 2012, en el cual, el público, en lugar de pagar una entrada, tenía que donar sangre. Los primeros que lo hicimos fuimos los músicos.

-Y desde entonces dona siempre que puede, ¿no?

-Sí, lo que pasa es que tengo un inconveniente: que viajo mucho. Cada vez que voy a un país de fuera de Europa pasan cuatro meses sin que pueda hacerlo. Lo que hago es donar en el país al que voy. Lo hice en República Dominicana y lo haré en Brasil (adonde llegó el sábado).

-¿No tiene ningún problema fuera?

-Están encantados. En República Dominicana, la sangre se compra, igual que pasaba en España en los años 80. No hay conciencia solidaria en otros países. Cuando les digo que en mi país no hay ese problema, se les enciende la cara. La Ocas quedó emplazada a hacer un concierto donante cuando volviera.

-¿Qué va a hacer a Brasil?

-Dirigir la Orquesta de Guitarras de Manaus. Voy a hacer un programa que mezcla las músicas española y brasileña y diversas actividades educativas y solidarias. Están implicadas la embajada española -que media con Intermón Oxfam- y Acción Cultural Española. Además de en Manaus, están previstas actuaciones en Boa Vista para los refugiados venezolanos.

-En 2011, le implantaron un dedo del pie en la mano por un accidente. ¿Fue receptor de sangre antes que donante?

-Me dijeron que no hizo falta, aunque la tenían preparada, por si acaso. Fue una intervención de once horas. Ver cómo toda la maquinaria de la sanidad pública se coordina para arreglar un problema fue increíble; yo lo aplicaba a situaciones mucho más serias que la mía. Ahí te das cuenta que nuestro sistema es de diez. También me doy cuenta cuando viajo. En cuanto a la amputación, una vez superado el trance traumático, fue todo divertido. Es una parte de mi vida de gran interés humano porque conocí a gente interesante en la unidad de Cirugía Plástica del HUCA.

-¿Eso ha hecho que el pinchazo de la donación le parezca insignificante?

-De pequeño le tenía miedo al pinchazo cuando la verdad es que duele mucho más cuando te muerdes la lengua (ríe). Hay gente que no dona porque le da miedo, pero como apliquen la racionalidad, este pinchazo no tiene trascendencia.

-¿Qué le hiela la sangre?

-La gente con poder que no le tiene miedo a la historia. Por ejemplo, Trump, quien no teme a lo que la historia vaya a decir de él y, por tanto, puede hacer las barrabasadas que le apetezca. Personajes así, en mayor o menor medida y con responsabilidad a diferentes niveles, hay demasiados.

-Pensaba que se iba a referir a la ley de incompatibilidades...

-(Risas). Eso no llega a ser tan visceral. Este tema me deja la sangre fría sin llegar a la congelación. Hay que resolver cuanto antes esta circunstancia ocurrida por un problema jurídico. La vía para hacerlo es la jurídica, claro.

-¿Se han vuelto a reunir con el consejero?, ¿hay novedades?

-Hay pendiente una nueva propuesta, una salida parcial, pero, al menos, están entrando en las tripas del problema. Ya no hay un bloqueo total, ya no dicen que no tiene ninguna solución.

-¿Qué tal va la recaudación para paliar los destrozos del tsunami que afectó a Palu en septiembre?

-Sigue abierto porque sigue vivo. Llegamos a los 6.000 euros que habíamos planteado y ya los hemos enviado. Estamos hablando con las autoridades de allí y varias ONG para asegurar que el 100% de lo recaudado llega a su destino. Nos encantaría llegar a 10.000 euros. Ha sido una tragedia enorme. Nos pasa por la cabeza qué habrá sido de toda la gente que conocimos solo un mes antes.

-¿Que tipo de sangre tiene que le permite aguantar tal ritmo de viajes y conciertos?

-Mi sangre hierve (ríe). Influye cómo lleve cada uno su labor de músico. Hay gente muy tranquila. A mí me consume mucha energía, lo que me ayuda a estar en buena forma física... Y toco madera.

-¿Ser de la cuenca, influye?

-A mí lo que me marcó fue nacer en un chigre de la cuenca porque eso en sí mismo ya es un hecho sociológico. Ahí viví hasta los 28 años y eso marca. Fue muy especial porque estás en una casa que es un poco de todo el mundo.