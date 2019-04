Duelo de titanes académicos Los ocho equipos participantes en la II Liga de Debate, junto a los miembros del jurado. / MARIO ROJAS Los IES Selgas y Víctor García de la Concha, campeones de la II Liga de Debate | Los ocho equipos finalistas discutieron en la Junta sobre los exámenes y el efecto de la publicidad del juego 'on line' sobre los jóvenes MARLA NIETO OVIEDO. Jueves, 4 abril 2019, 03:38

¿Exámenes o no exámenes? ¿Prohibir la publicidad de apuestas on line evitaría la adicción de la juventud al juego? He ahí las cuestiones. Como dijo Joseph Antoine René Joubert: «El objeto de toda discusión no debe ser el triunfo, sino el progreso». Por eso en la II Liga de Debate del Principado, que tuvo lugar ayer en la Junta General, nadie tuvo razón, sino que todos los participantes fueron ejemplo de madurez temprana e ideas claras con respecto a esas dos cuestiones.

De 3.046 estudiantes participantes, con sus 236 profesores, de veinticuatro centros educativos de la región, solo ocho equipos llegaron a la final. Había dos categorías. Los de la primera, los alumnos de 1º y 2º de la ESO, debatieron sobre la necesidad de los exámenes. Los de la segunda, estudiantes de 3º y 4º, lo hicieron sobre si prohibir la publicidad de apuestas a través de internet sería la solución para evitar la adicción de los jóvenes al juego. Los IES Selgas (Cudillero) y Víctor García de la Concha (Villaviciosa), respectivamente, fueron los ganadores.

Frases como «yo no soy un cinco ni como persona ni como alumno» o «los exámenes no tienen en cuenta si estoy con fiebre o si han despedido a mi padre» fueron las que defendieron los que se postularon en contra de evaluar a través de pruebas, enfrentándose a argumentos como el de que «las víctimas de bullying que no se atreven a intervenir no pueden ser evaluadas con un método distinto a los exámenes». En la cuestión de la publicidad sobre las apuestas 'on line', muchos alumnos recalcaron que «pintan los juegos de azar como algo de risa, siendo ludopatía» o, en contra, que «no hay que cambiar la publicidad, sino la sociedad».

Jurado crítico

El jurado, encabezado por el presidente de la Junta General, Pedro Sanjurjo, e integrado por los diputados José Agustín Cuervas-Mons, Rosa Espiño y Armando Fernández Bartolomé, así como por miembros de la Mesa del Parlamento asturiano y por representantes de la Consejería de Educación y Cultura además de ocho alumnos y alumnas seleccionados como 'mejores oradores en las fases de zona', decidió el equipo ganador en cada categoría.