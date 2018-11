«Es un año muy duro. Nos preocupan los asesinatos, pero también el maltrato» «Hay que analizar qué está pasando con los menores. Es muy grave», alerta la directora del Instituto Asturiano de la Mujer CH. TUYA GIJÓN. Domingo, 18 noviembre 2018, 04:40

«Este año es muy duro. Tenemos tres mujeres asesinadas. No se pueden hacer comparativas con otros años, como el pasado, cuando no hubo asesinatos machistas en Asturias, porque sabemos que si no los hubo fue por una casualidad, no porque esté resuelto el problema». No pone paños calientes Almudena Cueto. Asturias registra en 2018 la tasa más alta de feminicidios del país, con tres mujeres asesinadas a manos de sus parejas, Paz Fernández Borrego, Isabel Fuente y Yésica Menéndez, lo que supone un 6,2 por cada millón de mujeres mayores de 15 años.

Para Cueto, «los asesinatos nos preocupan, y mucho, pero también todo los casos de maltrato, que van a más», reconoce con un 10% más de mujeres con protección policial, 628, así como un 12% más de denuncias presentadas en los seis primeros meses del año, hasta llegar a 1.549. Unas denuncias que, en muchos casos, están firmadas por una menor de edad. Quince de ellas están hoy en el VioGen, el sistema que de protección policial a las víctimas. El doble que el año pasado. «Hay que analizar qué esta pasando con los menores. Evidentemente, los datos son muy graves, pero queremos hacer un estudio para saber si estamos ante un incremento de casos o que las menores denuncian antes».

Unas menores que serán protagonistas en el protocolo contra las agresiones sexuales que ha puesto en marcha el Gobierno regional y que incluye medidas como instalar cámaras en el transporte público o crear un centro abierto 24 horas para ayuda a las víctimas. «Haremos siete sesiones más para difundir el protocolo» que centrará la campaña institucional del 25N. «Hemos definido el consentimiento, para que quede muy claro», apuntó.

Mientras, confirmó que, este año, el acto institucional del Día contra la Violencia sobre la Mujer se celebrará el sábado 24, «ya que el 25N hay actos en todos los ayuntamientos», y anunció que el escenario será Pravia.