EasyJet reconoce que los aviones desde Asturias a Londres iban llenos, pero se decantaron por otras rutas con más rendimiento «El consumidor puede pensar que eso no es justo, pero las compañías hacemos un esfuerzo para que hoy en día cualquier persona pueda volar, algo que hace 20 años era un lujo para unos privilegiados» EUROPA PRESS Viernes, 9 noviembre 2018, 11:59

El director general de EasyJet y presidente de la patronal española de aerolíneas, Javier Gandara, ha reconocido que en los vuelos con Londres «los aviones iban llenos y había un rendimiento razonable», pero había otras rutas que podían tener «un rendimiento mejor».

Así lo ha señalado Gandara este viernes en una entrevista en el espacio de RPA 'Asturias Hoy, primera edición', donde ha explicado que las decisiones de las rutas de las compañías son cuestiones que se toman con «serenidad, análisis y con ciencia».

Unas decisiones que, según ha señalado, depende de factores como la demanda o el atractivo del destino, «pero a veces la cuestión es el coste de oportunidad, porque no es que no sea rentable volar a este sitio, si no que es más rentable volar a otro». «Hay rutas que pueden ser rentables, pero hay otras que pueden ser más rentables», ha indicado.

Gandara ha explicado que hay un número finito de aviones y un numero «muy grande» de aeropuertos. «El consumidor puede pensar que eso no es justo, pero las compañías hacemos un esfuerzo para que hoy en día cualquier persona pueda volar, algo que hace 20 años era un lujo para unos privilegiados», ha indicado.

En ese sentido, ha criticado las declaraciones que afirman que las compañías solo operan por cuestiones económicas y a través de subvenciones públicas. Para ello, ha puesto de ejemplo que hay veces que los usuarios pagan más por el taxi que va a el aeropuerto que por el billete del avión y ha recordado que la «inmensa mayoría» de las rutas que operan en este país no están sometidas a ningún tipo de convenio o promoción turística.

Sobre la declaración de las líneas con Madrid y Barcelona como de servicio público, una cuestión que se va a tratar este lunes en el Comité de Coordinación Aeroportuaria de Asturias, Gandara ha señalado que estas obligaciones de servicio público «no son la panacea» porque el usuario va a tener que seguir dependiendo de los horarios y a que hay épocas de menos demanda con precios más asequibles.

«Cualquier decisión que se tome, las aerolíneas nos tendremos que adaptar al marco regulatorio, pero por experiencia las subvenciones de servicio publico no son la panacea o lo ideal a buscar», ha sentenciado.