«El ecologismo asturiano envejecía y esta niña ha logrado conectar con los jóvenes» Los activistas con décadas de lucha contra la contaminación se conjuran para «que esto no sea flor de un día» R. MUÑIZ GIJÓN. Miércoles, 25 septiembre 2019, 02:27

Han recuperado la sonrisa. Los ecologistas llevan décadas con el tiempo en contra. «El año pasado en Avilés nos juntamos 85 personas de los colectivos de toda España. La edad media era 56 años», recuerda Fruti Pontigo, alma de la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies. «El ecologismo envejecía y esta niña, Greta Thunberg ha logrado conectar con los jóvenes, dio con una tecla que nosotros no supimos pulsar», agrega.

«En los últimos años la primera página de nuestra revista es un obituario de los que mueren cada trimestre», completa Paco Ramos, de Ecologistas en Acción. El ejemplo de Greta Thunberg y los Fridays for Future les ha demostrado que sí era posible llegar a los jóvenes, algo que no estaban logrando. «El enemigo es tan poderoso que tienes que implicarte mucho, hacer análisis muy profundos de la ciencia y la tecnología que está en juego. Los que nos dedicamos a dar esa respuesta con rigor y profundidad es verdad que luego vamos con debates tan sesudos que la gente joven se aburre», analiza Ramos. «Yo no puedo ser promotor de actividades juveniles y a la vez estar en el debate científico», justifica.

El movimiento ha surgido fuera de las organizaciones pero los chavales les llaman, les piden charlas e información. «Tenemos que apoyarles para que esto no sea flor de un día», compromete Pontigo.

«En su momento pasó un poco también con el documental que hizo Al Gore; dio pie a que los medios ampliaran el espacio para tratar estos temas y esta chica lo ha logrado también. Es verdad que hay gente que ha trabajado más y no se le dio esa atención, pero hay que aprovechar la ocasión», reflexiona Paco Ramos. El punto débil, observa, es que el movimiento «no quiere tener líderes, lo que dificulta dar con ellos. Además están en una edad en la que cambian, un año están en el instituto, luego van a la universidad y más tarde se marcharán de Asturias».