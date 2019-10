Ecologistas en Acción denuncian el plan de residuos ante el Tribunal Supremo

El Conceyu contra la Incineración, al que pertenece Ecologistas en Acción de Asturias, ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que desestimó el recurso contencioso administrativo que había interpuesto previamente contra la aprobación del Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturies 2017-2024.

El Conceyu considera que «dicha sentencia incumple la normativa ambiental e ignora otras normas aplicables, contradiciendo lo establecido en la jurisprudencia en cuanto a la importancia del trámite de consultas y de que sean consultadas todas las partes interesadas desde el primer momento».

A su entender, «el ejemplo más claro es que no fueron informadas las personas físicas y jurídicas del entorno de Mieres, lugar en el que al final se pretende ubicar una de las dos instalaciones que pudiera valorizar combustible sólido de residuos (CSR)». «Exigimos al Gobierno de Asturies que no se concedan más permisos de incineración o coincineración de modo que no conviertan a las cementeras ni a las centrales térmicas en incineradoras de residuos encubiertas», abundan. Consideran que «deben desarrollarse alternativas basadas en reducción, reutilización, reciclaje y la prohibición de los no reciclables».