La economía plateada, nueva vía de crecimiento para Asturias Gijón acoge este miércoles una jornada organizada por EL COMERCIO y la Consejería de Derechos Sociales para analizar el potencial económico del envejecimiento activo

Ana Moriyón Gijón Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:18 Compartir

La economía plateada como una nueva oportunidad para el desarrollo económico de Asturias. El Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón acoge hoy, a partir de las 9.30 horas, una jornada dedicada a la economía plateada. Un concepto que se refiere a todas las actividades económicas, productos y servicios dirigidos a satisfacer las necesidades de las personas mayores, impulsadas por el envejecimiento de la población mundial, y que poco a poco gana peso en Asturias como una nueva oportunidad para fomentar la innovación, la inclusión y el desarrollo económico en la región a partir de las necesidades de las personas mayores.

El encuentro, organizado por EL COMERCIO en colaboración con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, tendrá lugar en la Sala Anfiteatro del Palacio de Congresos. La sesión arrancará con un saludo de bienvenida por parte del jefe de Edición de EL COMERCIO, Miguel Rojo, antes de dar paso a la intervención institucional de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, que abordará el papel estratégico del envejecimiento activo y la adaptación de los servicios y la economía regional a una población cada vez más longeva.

Distintas perspectivas

A continuación se celebrará una mesa redonda moderada por Miguel Rojo, en la que también se analizarán los retos y oportunidades que plantea la economía plateada desde distintas perspectivas: la empresarial, la social y la vinculada al emprendimiento y voluntariado séniors. Participarán Guillermo Díaz Bermejo, presidente de Secot en Asturias (Séniors españoles para la cooperación técnica); Almudena Cueto, responsable de la delegación asturiana de Ceciec (Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo) y Alberto González, director general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).

La jornada tiene como objetivo divulgar el potencial transformador de la economía plateada y su capacidad para generar empleo, innovación y nuevos modelos de negocio, todo ello orientado a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y a fortalecer el tejido económico asturiano.