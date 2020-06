«Los edificios judiciales ahora no valen para cumplir las medidas de seguridad» Esther Fernández, en su despacho, durante la entrevista con EL COMERCIO. / PABLO LORENZANA Esther Fernández | Fiscal Superior de Asturias La Fiscalía retoma la plena actividad con la «plantilla bajo mínimos» por las exenciones derivadas del coronavirus y sin poder teletrabajar EVA FANJUL OVIEDO. Lunes, 15 junio 2020, 03:21

«Muy complicado». Así ve la Fiscal Superior de Asturias, Esther Fernández (Avilés, 1959), el regreso a la actividad tras la pandemia. A la imposibilidad del teletrabajo y la falta de personal en las fiscalías -por las exenciones dispuestas para el cuidado de menores y mayores, así como para aquellos que se consideran en riesgo frente al virus-, se suman la carencias de unos edificios judiciales «muy antiguos » que «no sirven para cumplir las medidas de seguridad».

-En este punto de la desescalada, ¿qué diagnóstico hace del estado de la Justicia asturiana?

-Pasar de la normalidad a la anormalidad no fue tan complicado. Todos los servicios esenciales se prestaron y se prestaron bien y no se planteó durante todo este tiempo ningún problema destacable. Está siendo mucho más complicado volver a la normalidad y retomar el trabajo.

-¿Por qué?

-Porque tenemos que volver al trabajo tal y como se hacía antes de la pandemia pero de distinta forma. Los edificios, tal y como estaban antes, ahora no valen para cumplir las medidas de seguridad. Claro, hay una serie de medidas que se pueden adoptar, pero hacer un edificio nuevo en tres meses resulta imposible. Y adaptarlos es muy difícil porque ya tenían muchísimas carencias: son muy antiguos, de espacios pequeños y sin salas polivalentes. Nosotros nos encontramos con que, en nuestras diligencias de investigación, si el número de personas que deben estar en la declaración supera al que puede entrar en el despacho del fiscal respetando la distancia de seguridad, pues no disponemos de salas habilitadas para ello.

-¿Ve factible realizar juicios telemáticos en casos 'sencillos'?

-Yo no sé en estos momentos si hay algún grupo de estudio, si están haciendo algo de cara a la posibilidad de celebración de esos juicios telemáticos. A día de hoy, yo creo que no se puede. La mayoría de los fiscales no tiene implantado ningún sistema de videoconferencia en sus ordenadores. Yo no soy una experta informática, pero a día de hoy veo imposible celebrar un juicio por medios telemáticos.

-¿La alternativa, entonces?

-Los presenciales... Aunque nos encontramos con unas salas de tamaños reducidos. Sobre todo, lo peor que tiene este edificio son los accesos. Nosotros estamos en un sexto piso, los ascensores son de uso común y no están separados para subidas y bajadas, los pasillos son estrechos y no hay posibilidad del doble tráfico de ida y de vuelta, así que las distancias son difíciles de mantener. Para entrar en Fiscalía, los ascensores llegan a un hall donde esperan los que van a los juzgados de Familia. Hay que atravesar todo eso para llegar al despacho. Y todas las salas de vistas están en la misma planta, es decir, en el pasillo va a coincidir la gente.

-¿Puede darse un colapso?

-Cada jurisdicción es diferente. En la penal quedaron pendientes los juicios que se suspendieron, lo que no se tramitó está ahí, pero no creo que se vaya a producir un colapso por esa razón, porque me consta que durante el confinamiento se cometieron muy pocos delitos. Creo que no va a ser un colapso, más bien el retraso de los que no se celebró.

-¿Y respecto a las nuevas causas derivadas de la pandemia?

-Yo supongo que irá por partes. Va a haber unos problemas laborales graves, por lo que calculo que la jurisdicción Social sí va a tener un incremento de asuntos nuevos. En segundo lugar, se están aprobando muchas ayudas dentro de las medidas adoptadas por la COVID-19, y va a haber ahí un importante bloque de causas que se tramitarán en la jurisdicción competente. Con la crisis económica habrá impagos y muchas empresas que cierren, con lo que entraremos en concursos de acreedores y eso se va a notar. Todo esto también tiene su consecuencia en el derecho de Familia. Se suspendieron los cambios en los regímenes de visitas. También incidencias de modificación de medidas o por la pérdida de ingresos del que esté obligado al pago de las pensiones. Y nos encontraremos desgraciadamente con los fraudes del que intente hacer trampa para conseguir subvenciones y prestaciones. Otro tipo de demandas son las de reclamación patrimonial a la Administración derivada de lo que ha sucedido. Por ahora, relacionadas con geriátricos solo hubo tres. Dos de ellas se archivaron y la última, es una denuncia genérica por el brote de la residencia de Gijón, pero no sobre un caso en concreto y está en estudio.

-El Principado prepara una plan de choque para reactivar la Justicia.¿Lo ve necesario?

-Pues no lo sé, depende de las medidas, porque un plan de choque es algo muy genérico. Si consiste en dotarnos de medios personales y materiales, bienvenido sea. En estos momentos la situación es bastante dramática sobre todo en el tema de funcionarios.

-¿A qué se refiere?

-Pues por las exenciones por razones de conciliación de vidas familiares y por razones de riesgo ante el virus nos estamos encontrando con plantillas que están total y absolutamente diezmadas. Yo ahora mismo tengo la plantilla bajo mínimos. En Oviedo, en una plantilla de 27 funcionarios, incluyendo Fiscalía de Menores, hay dos vacantes y siete exentos, calcule usted lo que tenemos. Hay trabajo que no se puede hacer y el teletrabajo no está funcionado, partiendo de la base de que seguimos trabajando en papel.

-¿Plantea alguna alternativa?

- Yo puedo organizar el trabajo dentro de la Fiscalía lo que no puedo es tomar decisiones que afecten a las condiciones laborales de los funcionarios, esa no es mi competencia. Y sin funcionarios que hagan el trabajo, la Justicia no avanza. Medidas hay muchas: organizar los trabajos, los turnos. El teletrabajo me parece inviable. Ahora, si son capaces de organizarlo, fenomenal. A mi solo se me ocurre que tiene que haber un traslado continuo de papel y a veces hay causas que hay que llevarlas en carretilla.

-Se prevé el expediente digital en Fiscalía en septiembre

-No lo sé. De todas formas, tampoco va a ser la solución a todos nuestros problemas porque hay una cosa muy clara, en el expediente digital se digitaliza lo nuevo, lo antiguo no. Entonces, durante mucho tiempo van a coexistir los dos sistemas.